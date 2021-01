Les sorties et les 144 promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

16-Bit Soccer

Act It Out XL!

Arcanoid Breakout

Baby Puzzle: First Learning Shapes for Toddlers

Bullet Trail

Clay Skeet Shooting

Curling

Dead Ground

Double Dragon Neon

Down in Bermuda

Fantasy Tavern Sextet: Vol 2. Adventurer’s Days

Four in a Row

Galactic Trooper Armada

Get Over Here

Glyph

Gorilla Big Adventure

Grand Prix Racing

Knight with Tactics

Life of Fly

Mahjong Adventure

My Hidden Things

My Magic Florist

Ping Redux

Ploid

Radio Commander

Rhythm Fighter

S.U.M.: Slay Uncool Monsters

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Shoot 1UP DX

Silver Screen Story

Solar Blast

Space Aliens Invaders

Spice and Wolf VR 2

The Pillar: Puzzle Escape

Wrestling Empire

Writhe

Yumemidori Nostalgia

Précommandes Nintendo Switch :



Dead Cells: Fatal Falls

Little Nightmares II

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

Démo de la semaine :

16-Bit Soccer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

CrunchTime

Little Nightmares II

Shiny Ski Resort

Wrestling Empire

Les DLC de la semaine :

Astro Bears

DRAGON BALL® FighterZ

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

FUSER™

HARDCORE MECHA

Lethal League Blaze

My Magic Florist

Pizza Bar Tycoon

Rolling Gunner

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

Tennis World Tour 2

Touhou spell bubble

Les promotions de la semaine :