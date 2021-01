La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (TOHU, Gal Gun Returns, Citizens Unite, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Hero-U: Rogue to Redemption – 4.2GB

Citizens Unite!: Earth x Space – 3.3GB

Shing! – 2.9GB

TOHU – 2.2GB

Colossus Down – 2.1GB

Grisaia Phantom Trigger 5.5 – 2.0GB

Gal Gun Returns – 2.0GB

Sally Face – 1.6GB

Ziggy the Chaser – 1.4GB

Rogue Heroes: Ruins of Tasos – 1.4GB

Ephemeral: Fantasy on Dark – 1.3GB

Glyph – 1.3GB

All Walls Must Fall – 1.3GB

Project Starship X – 1.1GB

Adverse – 1.1GB

Red Colony – 1.0GB

Bonkies – 670MB

Unspottable – 636MB

Golden Force – 612MB

Sword of the Necromancer – 610MB

Abyss: The Wraiths of Eden – 526MB

The Choice of Life: Middle Ages – 494MB

The Unexpected Quest – 484MB

Cultist Simulator: Initiate Edition – 479MB

Spinny’s Journey – 418MB

CATTCH – 417MB

Chill Panda – 407MB

Bezier: Second Edition – 380MB

Otti: The House Keeper – 336MB

Air Bounce – The Jump ‘n’ Run Challenge – 319MB

Legend of Numbers – 317MB

Frodoric The Driver – 293MB

Odysseus Kosmos and his Robot Quest – 293MB

Solas 128 – 236MB

Tadpole Treble Encore – 178MB

Nosferatu Lilinor – 172MB

Chess Royal – 147MB

Gradiently – 131MB

Habroxia 2 – 126MB

The Game is ON – 111MB

Bouncing Hero – 58MB

Jiffy – 42MB