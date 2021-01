Top des ventes britannique de la semaine

Animal Crossing : New Horizons prend pour la troisième fois consécutive la première place du classement britannique.

L’exclusivité Nintendo Switch s’assure une place au sommet malgré une baisse de 24% des ventes. Cette semaine encore, la Nintendo Switch a dominé le marché des jeux en boîte au Royaume-Uni, avec Mario Kart 8 : Deluxe en deuxième position (ventes en baisse de 23 %), Super Mario 3D World en huitième position (ventes en baisse de 3 %), New Super Mario Bros U en neuvième position (ventes en baisse de 15 %) et Ring Fit Adventure en dixième position (baisse de 37 %). Dix jeux Nintendo Switch figurent dans le Top 20 des meilleures ventes. Just Dance 2021 d’Ubisoft est n°3 malgré une baisse des ventes de 29%. Cette semaine, 87% des ventes du jeu ont été réalisées sur Nintendo Switch.

Seule sortie cette semaine, et première à entrer dans le Top 40 de 2021. Five Nights At Freddy’s: Core Collection arrive à la 32eme position. 55% de ses ventes ont été réalisées sur Nintendo Switch, 24% sur PS4 et 21% sur Xbox One.

La Nintendo Switch s’avère être le sauveur pour les boutiques britanniques. Pour les deux premières semaines de 2021, les ventes de jeux sont en hausse de 27,4% par rapport à la même période l’année dernière, et cela est presque entièrement dû aux jeux Nintendo Switch (dans l’ensemble, les ventes de jeux Switch sont en hausse de 120% depuis le début de l’année). Les ventes de jeux PlayStation sont également en légère hausse si l’on combine les ventes de jeux PS4 et PS5.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 16 janvier :