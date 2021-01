Essayez gratuitement Dead Cells sur Nintendo Switch, du 26 janvier au 1er février !

– Faîtes le plein de mort avant de profiter des réductions qui arriveront en fin de mois, tandis qu’un nouveau bundle est disponible dès maintenant en précommande –

Bordeaux, le 19 janvier 2021 – Dead Cells sera disponible en essai gratuit pendant sept jours sur Nintendo Switch, uniquement en Europe pour les abonnés Nintendo Switch Online. Lauréat de nombreuses récompenses depuis sa sortie en 2018, le chef d’œuvre de Motion Twin et Evil Empire s’est vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde.

Dead Cells est un jeu d’action et de plateforme qui mélange metroidvania et roguelite. Il se déroule dans un château en perpétuelle évolution, dont les secrets enfouis et les gardiens hargneux représentent les plus immenses dangers. Les joueurs sont invités à bien mesurer chaque risque en fonction de sa récompense éventuelle, et à construire leur équipement avec soin en choisissant parmi un arsenal fourni et des capacités diverses et variées. L’objectif ? Éviter la mort permanente qui sanctionne chaque sortie de route. Les développeurs ont assuré un suivi constant du jeu par des mises à jour régulières (22 au total) qui, grâce aux retours des joueurs, ont permis à Dead Cells de conserver intacte la flamme de la découverte qui fait briller le chef d’œuvre de Motion Twin.

Les joueurs peuvent économiser 24,99 € en se rendant sur l’eShop de Nintendo pour précharger le jeu dès maintenant, et ainsi profiter de la période d’essai gratuit d’une semaine qui débutera le 26 janvier. À partir de cette date, le jeu sera vendu à -50% sur PC, Switch et les plateformes Xbox et PlayStation. Les dates varient légèrement suivant les supports, donc les fans se référeront à la boutique de leur plateforme de prédilection pour plus de précisions.

Une nouvelle offre, le Dead Cells: The Fatal Seed Bundle, comprend les deux extensions payantes, Fatal Falls et The Bad Seed , en plus du jeu de base. Il est disponible en précommande sur Nintendo Switch jusqu’à sa sortie le 26 janvier prochain, avec 33% de réduction.

Le nouveau DLC à paraître, Fatal Falls , ajoute de nombreux contenus inédits dont deux biomes de mid-game, un boss original redoutable et un tas de nouvelles armes et de nouveaux objets.