28 nouveaux jeux annoncés, datés ou repoussés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Speed Limit qui sortira le 15 février 2021 sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Speed Limit est une expérience arcade continue qui défie les genres et qui ne ralentit jamais. Pas de pause, aucune erreur n’est permise. Speed Limit est un jeu d’action rétro qui se résume en trois mots : Difficile. Rapide. Addictif. Dès que vous pensez avoir compris comment le jeu fonctionne, il change complètement de genre pour vous faire voyager à travers l’âge d’or des jeux vidéo d’arcade. Survivez dans un jeu de tir à défilement horizontal, atteignez la ligne d’arrivée dans une course-poursuite explosive en voiture, virevoltez dans des combats aériens sensationnels en fausse 3D, et prévoyez l’imprévisible. Speed Limit passe sans interruption d’un style à un autre, transforme l’expérience de jeu et offre de nouveaux défis dès lors que vous commencez à prendre vos marques.



Chained Echoes sortira cette année sur Nintendo Switch. Les images du jeux sont disponibles juste ici.

G-Mode a annoncé la prochaine sortie dans leurs archives G-Mode sur Nintendo Switch, et c’est le 30ème. Le prochain jeu mobile classique à rejoindre la Switch est G-Mode Archives : Sorcerian, dont le lancement est prévu pour le 4 février 2021. Le prix du titre sera fixé à 500 yens (plus d’images ici).

Un jeu solo où se mêlent mystère et surveillance dans une forêt isolée. Enregistrez des images d’écureuils, faites part de vos découvertes… et découvrez le secret que cachent ces curieuses créatures. NUTS sortira sur Nintendo Switch le 4 février et coûtera 19,99 $ / 19,99 € / 17,99 £ sur le eShop Switch. Les fans pourront bénéficier d’une réduction de 15 % lors du lancement.

Hamster va sortir Arcade Archives Quarth sur l’eShop Switch cette semaine. Une sortie mondiale est prévue pour le 21 janvier. Quarth est un puzzle shoot ’em up initialement développé et publié par Konami en 1989, sous le nom international de Block Hole. Les joueurs contrôlent un vaisseau spatial qui lance diverses formes de blocs vers le haut pour former des carrés ou des rectangles, qui, s’ils réussissent, seront détruits. Le prix de Arcade Archives Quarth est fixé à 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £.

Le titre Dadish 2 est sorti le 18 janvier sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. En téléchargement à un prix de 9€, Après qu’une journée impromptue «Amenez vos enfants au travail» a mal tourné, Dadish part à la recherche de ses enfants disparus. En chemin, il traversera les marais, pilotera des fusées, grimpera sur un grand arbre et visitera même l’espace! Aidez à réunir Dadish avec ses enfants disparus dans cette aventure de plateforme charmante et stimulante.

Burn! SuperTrucks sortira lui le 29 janvier 2021 pour 7€99.

Le règlement des championnats, dans la modalité de « SuperTrucks », impose à différents points stratégiques de franchir de grandes rampes métalliques, où le contrôle et l’anticipation à chaque saut sont fondamentaux pour parvenir à faire partie des meilleurs pilotes. Concourez au mode championnat sur différentes pistes, situées et conçues à travers les États-Unis. Parcourez-les du nord au sud, de la côte aux sommets les plus élevés. Décrochez la coupe d’or à chaque compétition. Tout pilote expérimenté peut rencontrer un problème technique et provoquer un accident. Ne vous inquiétez pas ! En effet, vous disposez de l’option « flashback » qui rembobine le temps juste avant l’accident pour bénéficier d’une nouvelle chance et tout cela au ralenti (bullet time). Les différentes environnements climatiques permettent à chacun de vivre chaque course de manière différente, à tout moment. En mode entraînement, vous pourrez vous entraîner dans un circuit ovale, avec des véhicules déjà débloqués. Obtenez les meilleurs temps au mode contre la montre et propulsez-les au classement mondial. Le défi est de parvenir à être le numéro 1 sur le podium mondial parmi vos collègues, amis ou proches. Burn! SuperTrucks, vous offre une conduite passionnée et extrême, avec des dérapages incroyables et des sauts vertigineux, qui vous permettront de maintenir à tout moment votre taux d’adrénaline au plus haut niveau. Rappelez-vous : vous serez votre pire adversaire.

Spinny’s Journey est disponible depuis le 18 janvier pour à 11.99€. Il vous rappellera forcement Kuru Kuru Kururin sur Game Boy Advance.

Spinny’s Journey est un jeu 2D d’adresse et de réflexion exigeant. Jouez Spinny, un explorateur alien miniature, aidez le à trouver son chemin au travers des labyrinthes, esquiver les pièges et réparer son vaisseau détruit par un terrifiant moineau. Récit d’un explorateur spatial et comment il s’échappa de la planète Terre. Spinny, un explorateur alien, découvre la Terre. Elle est habitée par une civilisation de bipèdes dont la maîtrise architecturale est l’une des plus belles de la galaxie. Ébahi, notre héros voyage de cité en cité. Spinny, bien qu’étant un explorateur expérimenté, a oublié un tout petit détail en venant sur cette planète. Ce monde est gigantesque comparé à lui qui n’est pas plus grand qu’une cacahuète. Cette erreur lui a causé beaucoup de problèmes. Un terrifiant moineau l’a attaqué et a arraché des morceaux de son vaisseau spatial. Après cet incident, Spinny prend son propulseur d’urgence et part à la recherche des morceaux perdus de son vaisseau pour pouvoir le réparer. Aidez Spinny à trouver son chemin au travers des labyrinthes, esquiver les pièges et réparer son vaisseau pour rentrer chez lui. Spinny’s Journey est un jeu 2D d’adresse et de réflexion exigeant. Vous ferez voler le propulseur d’urgence de Spinny et chercherez les pièces de son vaisseau. Le jeu mettra à l’épreuve votre dextérité et votre volonté avec ses contrôles faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser.

Dry Drowning est une visual novel d’investigation située dans un univers futuriste et dystopique. Incarnez un détective privé sans scrupules hanté par son passé sombre et plongez dans une série de meurtres horribles. Pouvez-vous trouver le coupable? Rendez-vous sur l’eShop le 22 janvier pour 24,99 €.

Dry Drowning est une visual novel d’investigation, un thriller psychologique aux tonalités policières, situé dans l’univers futuriste et dystopique de Nova Polemos. Incarnez Mordred Foley, un détective privé hanté par son passé sombre et plongez dans une série de meurtres macabres inspirés à la mythologie grecque. Une histoire fascinante et dramatique avec des thèmes plus actuels que jamais, caractérisée par des choix moraux et des fins multiples. Testez vos capacités d’investigation et découvrez la vérité parmi des personnages ambigus, des énigmes, des indices et des rebondissements continus. Serez-vous capable de découvrir la verité sur Nova Polemos et ses crimes ou finirez-vous par vous noyer dans l’obscurité?

Magic Twins sortira en mars prochain sur Nintendo Switch et s’offre une nouvelle bande-annonce.

Anodyne 2: Return to Dust sortira le 18 février sur Nintendo Switch pour $19.99 (et sera traduit en Français).

Fantasy Network est annoncé sur Nintendo Switch pour 2021.

Curved Space est attendu pour le premier trimestre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Curved Space est un jeu de tir à deux joysticks intense qui revisite le jeu d’arcade classique dans les confins les plus étranges de l’espace. Affrontez des araignées cosmiques envahissantes, dans des paysages incurvés où les tirs suivent la courbe du terrain et l’horizon plonge hors de vue. Dans ce jeu inspiré des classiques d’arcade, vous devrez partir à la recherche de power-ups et d’améliorations d’armes tout en vous efforçant d’esquiver les tirs ennemis, de faire exploser des insectes interdimensionnels et de lutter contre des monstres gigantesques. Apprenez à jouer en suivant les différents embranchements de l’histoire en mode campagne, ou mettez à l’épreuve vos compétences en tentant de décrocher la gloire dans les classements.

Un shoot’em up classique revisité : Profitez de l’action ultra dynamique des jeux de tir traditionnels en 2D dans un espace 3D déroutant. Grimpez les murs, passez de l’autre côté de votre environnement et découvrez des vues époustouflantes.

Profitez de l’action ultra dynamique des jeux de tir traditionnels en 2D dans un espace 3D déroutant. Grimpez les murs, passez de l’autre côté de votre environnement et découvrez des vues époustouflantes. Jouez à votre façon et dominez le classement : Suivez votre pilote de l’espace lors de son périple en mode Campagne, relevez de nouveaux défis, testez vos compétences, et grimpez dans le classement avec les modes Course quotidienne, Arène, Survie et Sans fin.

Suivez votre pilote de l’espace lors de son périple en mode Campagne, relevez de nouveaux défis, testez vos compétences, et grimpez dans le classement avec les modes Course quotidienne, Arène, Survie et Sans fin. Surfez sur la Synthwave : Immergez-vous dans le jeu grâce à une bande-son synthwave électrisante créée en partenariat avec FiXT Neon et comprenant des artistes tels que Scandroid, 3Force et Fury Weekend.

Immergez-vous dans le jeu grâce à une bande-son synthwave électrisante créée en partenariat avec FiXT Neon et comprenant des artistes tels que Scandroid, 3Force et Fury Weekend. Améliorez pour mieux frapper : Collectionnez une myriade d’améliorations sous forme d’aptitudes et d’armes. Ces dernières sont variées (lasers, lance-flammes ou même une débroussailleuse !) et dotées de leur propre état de surcharge !

Timothy and the Mysterious Forest sortira demain sur Nintendo Switch via l’eShop.

Timothée et la forêt mystérieuse a un style “old school” avec des idées modernes. Un mélange de graphismes Game Boy (fortement inspirés de The Legend of Zelda: Link’s Awakening), de méta-narration, de système furtif et de combat d’action avec un niveau de difficulté élevé. Le jeu mélange des éléments de jeux d’aventure / exploration avec énigmes et furtivité: explorer, lire et garder un rythme lent est la meilleure tactique. Timothy, un enfant ordinaire, veut sauver son grand-père d’une mort certaine. Le vieil homme est tombé malade et il se bat maintenant pour sa vie. Timothy, qui aime beaucoup son grand-père, décide de faire un voyage risqué dans la tristement célèbre forêt mystérieuse. Les légendes parlent d’un champignon magique capable de guérir toute maladie qui se développe dans la forêt. Timothy commence courageusement son voyage pour trouver le champignon magique. Le monde est rempli de ruines, de cimetières et de pierres tombales, de grottes, de marécages et de personnages étranges: chaque endroit est fait pour paraître sauvage, abandonné et dangereux. À l’exception du grand-père de Timothy, la plupart des personnages sont souvent méchants ou clairement motivés par des sentiments pas très gentils.

Dirt Bike Insanity est disponible sur Nintendo Switch pour 7€99.

Asseyez-vous derrière le guidon et affrontez vos adversaires sur de nombreuses pistes spécialement préparées situées dans les différents paysages. Le jeu a à la fois de grands espaces extérieurs et intérieurs à explorer, les pistes sont remplies de différents ensembles de collines, de bosses, de rampes et de virages.

Jiffy est aussi disponible aujourd’hui pour 2€.

Fallen Knight est repoussé à plus tard en 2021, surement le 31 mai 2021.

Nous avons découvert SuchArt l’année dernière, et il était censé sortir en 2020. Cela n’a apparament pas été le cas, mais aujourd’hui, il a été confirmé que le jeu sortira en Q1 2021. En attendant les détails, vous pouvez profiter de la nouvelle bande annonce ci-dessus et d’un bref résumé du jeu ci-dessous.

Un jeu de simulation artistique unique en son genre, avec un système de peinture réaliste, un environnement physique et une multitude d’outils. Améliorez et personnalisez votre studio, réalisez des commandes, vendez et exposez vos œuvres d’art, achetez des instruments et devenez célèbre !

Le développeur Gemdrops a annoncé que Laid-Back Camp -Virtual- Lake Motosu sera lancé pour Switch en mars 2021, suivi de Laid-Back Camp -Virtual- Fumoto Campsite en avril 2021. Les jeux comprendront des fichiers audio en japonais, ainsi que des textes en japonais, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen et français.

Bien que le Tweet ci-dessous soit en japonais, l’essentiel du Tweet est que Corpse Party : Blood Covered …Repeated Fear sera lancé sur Nintendo Switch le 18 février 2021 au Japon. Le jeu sera uniquement numérique et il n’y a actuellement aucune nouvelle d’une sortie occidentale.

Arc System Works a annoncé aujourd’hui que Kowloon Highschool Chronicle, un RPG/aventure de l’ère PS2 qui est sorti il y a peu sur Nintendo Switch au Japon sous le nom de Kowloon Youma Gakuen Ki : Origin of Adventure, sera lancé en Amérique du Nord et en Europe le 4 février pour $29.99.

Bakumatsu Renka Shinsengumi : Jinchuu Houkoku no Shi sortira sur Nintendo Switch cette année. Avec les voix en japonais uniquement, le jeu comprendra également des textes en anglais, en japonais et en chinois traditionnel. Alors qu’une édition physique sortira au Japon, les joueurs du monde entier pourront mettre la main dessus via l’eShop Switch. Cette version est un portage amélioré du titre original pour la PlayStation 2, qui est sorti en 2004, puis à nouveau en 2008 sur la Nintendo DS. Les joueurs pourront profiter de nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge de la haute résolution, et des améliorations du système pour les débutants.

On devrait s’en passer, mais Moo Lander sortira pour l’automne 2021.

Cattch sortira demain pour 7€.

Incroyable! Vous avez enfin trouvé quelque chose dont vous aviez vraiment besoin! Jeu de plateforme coloré et passionnant avec l’animal anthropomorphique audacieux comme protagoniste! Rencontrez le Cattch! Cattch est le chat avec un maillot élégant! Il agit comme vous et quand il se détend, il aime passer son temps à regarder la télévision. Mais il ne restera pas à l’écart des ennuis lorsque les choses tournent au sud et que ses amis sont attaqués par des méchants. Embarquez pour un voyage épique et dangereux accompagné de dextérité, d’agilité et d’esprit vif. Si vous n’en avez pas, ce n’est pas un gros problème, car Cattch vous aidera sûrement à vous rattraper!

Balancelot sortira aussi demain pour 7€99.

Dans ce conte médiéval satirique, un triste sire rêve de participer à la joute organisée par le royaume, voire de la de remporter. Mais en raison de sa pauvreté, il n’a même pas les moyens de s’offrir un cheval. Et pourtant, un monocycle va pouvoir lui permettre d’y participer ! Tu vas devoir user de ton talent pour apprivoiser ce maudit monocycle ! Écrase tes ennemis, maitrise ta monture et trouve l’équilibre pour entendre sa complainte !

Chess Royal est disponible depuis aujourd’hui, vers 15H.

Jouez aux échecs contre un puissant moteur d’échecs ou face à face contre vos amis. Si vous voulez jouer contre le moteur, choisissez la force de celui-ci pour pouvoir être mis au défi de manière appropriée. Dans la Tour des puzzles, trouvez une solution aux problèmes d’échecs présentés.

Otti: The House Keeper est aussi disponible sur l’eShop pour 7.99€.

Otti: house keeper est un jeu sur la défense de votre maison contre les voleurs et les invités indésirables. Aidez Otti, un voleur du passé, à se débarrasser des fantômes du passé. Otti a été maudit et ne peut pas entrer en contact avec les humains, alors utilisez des pièges, un mécanisme et une logique pour sauver Otti vivant et son or. Chaque niveau – est un nouveau bâtiment et un puzzle spécialement conçu, utilisez votre réaction et votre ingéniosité pour le résoudre. Entièrement jouable avec écran tactile!

Pour terminer cet article, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux Etats-Unis.

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Tomodachi Life Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Silver Pokemon Omega Ruby Super Mario Bros. 3 Zelda: Majora’s Mask 3D Super Mario 3D Land Pokemon Blue Pokemon Alpha Sapphire Pokemon X Zelda: Oracle of Ages Zelda: Oracle of Seasons Rhythm Heaven Megamix Zelda: A Link Between Worlds Pokemon Y

