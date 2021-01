Les sorties et les promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Abyss: The Wraiths of Eden

Adverse

Air Bounce: The Jump ‘n’ Run Challenge

All Walls Must Fall: A Tech-Noir Tactics Game

Balancelot

Bezier: Second Edition

Bouncing Hero

Cattch

Chess Royal

Colorful Colore

Conarium

Dadish 2

Danger Gazers

Dark Sauce

Dirt Bike Insanity

Dungeon Nightmares 1+2 Collection

Ephemeral: Fantasy on Dark

Epitaph

Frodoric The Driver

Ghostanoid

Gradiently

Grisaia Phantom Trigger 05

Hitman 3 – Cloud Version

Her Love in the Force

Jiffy

Joe’s Diner

Legend of Numbers

Little Squire’s Quests

Loot Hero DX

Lost Lands: Dark Overlord

Missile Dancer

Olympic Table Tennis

Otti: The House Keeper

Red Colony

Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Grand Prix

Sally Face

Shing!

Shinobi Blade

Spinny’s Journey

The Game is On

The Unexpected Quest

Unspottable

War Truck Simulator

Précommandes Nintendo Switch :



Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Démo de la semaine :

Ephemeral: Fantasy on Dark

Fallen Legion Revenants

Fuser

Les DLC de la semaine :

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

FUSER™

Les promotions de la semaine :