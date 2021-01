Capcom lance des promotions Resident Evil sur Nintendo Switch et 3DS

Après une petite conférence présentation de Resident Evil 8, enfin Resident Evil VIII, enfin, Resident Evil Village, Capcom lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch et 3DS. On ne parlera pas plus de ce nouvel opus, le jeu n’étant pas annoncé sur Nintendo Switch, même pas par Cloud alors que le 7 l’est, depuis 3 ans, via la technologie nuage, sur notre bonne console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 1er fevrier. Pour le moment, elles ne sont pas disponibles en Europe.

Resident Evil 5 – prix promo:$14.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil 6 – prix promo:$14.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil 0 – prix promo:$12.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil 4 – prix promo:$14.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil – prix promo:$12.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil Revelations – prix promo:$7.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil Revelations 2 – prix promo:$7.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil Revelations (3DS) – prix promo:$7.99 (prix de base:$19.99)

Resident Evil: The Mercenaries 3D – prix promo:$4.99 (prix de base:$19.99)

RESIDENT EVIL™ VILLAGE est un Survival/Horror prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur PC (Steam) le 7 mai 2021.