La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Skyforge, Marchen Forest, Gods Will Fall, Story of Seasons, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Skyforge – 21.3GB

Marchen Forest – 5.9GB

Conarium – 4.0GB

Gods Will Fall – 3.6GB

Clocker – 2.8GB

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – 2.4GB

Flying Hero X – 1.8GB

Blue Fire – 1.7GB

NUTS – 1.7GB

Vera Blanc: Ghost In The Castle – 920MB

Speedway Bundle Stock & Truck – 405MB

Disjunction – 401MB

Strange Field Football – 398MB

Odysseus Kosmos and his Robot Quest – 293MB

Cooking Festival – 268MB

Caves and Castles: Underworld – 247MB

Football Cup 2021 – 225MB

Royal Tower Defense – 188MB

Ziggy the Chaser – 177MB

Tri6: Infinite – 137MB

Cape’s Escape Game 2nd room – 113MB

SushiParty – 113MB

Crazy Oce – 100MB

Vera Blanc: Ghost In The Castle – 68MB

Brutal Rage – 50MB