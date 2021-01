Haven sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et sur l’Epic Games Store le 4 février

L’amour peut-il vraiment tout surmonter ?

Montpellier, France – 26 janvier 2020 – The Game Bakers est ravi d’annoncer que Haven, leur aventure sur l’amour et la liberté, sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 ainsi que sur l’Epic Game Store dès le 4 février. Le jeu est déjà disponible sur PC, PlayStation 5, XBOX Series et One.

Haven a recu des retours extrèmement positifs de la part des joueurs et des médias, et a été décrit comme un jeu qui “devrait marquer le genre de jeu d’aventure grâce à la qualité de l’écriture” – jeuxvideo·com et qui “réussit à parler d’amour bien mieux que la plupart de la production actuelle” – Actugaming.