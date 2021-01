King’s Bounty II présente une nouvelle session Q&A !

Alors que le développement de King’s Bounty II se poursuit, 1C Entertainment et Koch Media ont répondu à plusieurs questions de fans. Cette session Q&A présente les races et les monstres que pourront utiliser les joueurs sur le champ de batailles, mais aborde également les différences entre les unités, la personnalisation, les connexions entre les précédents jeux de la franchise, et bien plus encore.

King’s Bounty II élargit le genre tactique au tour par tour pour offrir aux joueurs une expérience réellement immersive qui ajoutera du poids à chacune de leurs décisions, qu’ils décident de mener un armée combattre des horreurs non-vivantes, ou qu’ils choisissent de développer des relations avec les habitants locaux. Découvrez un monde riche mélangeant réalisme et fantaisie, rempli d’histoires captivantes, de personnages mémorables et d’une multitude de choix moraux !

Les joueurs endosseront le rôle de l’un des trois héros, chacun doté de sa propre personnalité et de son histoire. Ils profiteront ainsi d’une aventure non-linéaire dans un monde ouvert et fantastique, fourmillant de vie. Les joueurs sillonneront le royaume en vue à la troisième personne, participeront à des quêtes, exploreront des contrées sauvages, et en apprendront plus sur les habitants qu’ils rencontreront. Cependant, lorsqu’un conflit débutera, la perspective passera en vue tactique pour laisser place à des combats au tour par tour. Les joueurs devront alors utiliser judicieusement leurs unités en combat pour gagner.

King’s Bounty II sera disponible sur PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.