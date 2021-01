Les sorties et les promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Bonkies

Burn! SuperTrucks

Caves and Castles: Underworld

Citizens Unite!: Earth x Space

Colossus Down

Cooking Festival

Crossbow: Bloodnight

Cyber Shadow

Disjunction

Gods Will Fall

Golden Force

Heaven’s Vault

Marchen Forest

Olija

Project Starship X

Royal Tower Defense

Save Farty

Solas 128

Strange Field Football

SushiParty

Sword of the Necromancer

The Choice of Life: Middle Ages

THe Dark Eye: Chains of Satinav

The Dark Eye: Memoria

TOHU

Ziggy the Chaser

Zombie Apocalypse

Précommandes Nintendo Switch :



N.C.

Démo de la semaine :

Balan Wonderworld

Down in Bermuda

Immortals Fenyx Rising

The Ramen Sensei

Les DLC de la semaine :

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Dead Cells

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

FUSER™

IMMORTALS FENYX RISING

JUMP FORCE – Deluxe Edition

Lethal League Blaze

Prison Architect: Nintendo Switch Edition

RPG Maker MV Player

UNO

Les promotions de la semaine :