Ori s’associe à Rainforest Trust pour protéger les forêts

Protégeons la forêt de Nibel, et toutes les autres !

Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France, – 28 janvier 2021 : IAM8BIT, Moon Studios, Skybound Games et Just For Games sont fiers de vous annoncer leur partenariat avec l’association Rainforest Trust à l’occasion de la récente sortie en version physique sur Nintendo Switch des jeux multi-récompensés “Ori And The Blind Forest – Definitive Edition” et “Ori And The Will Of The Wisps”.

IAM8BIT s’est engagé à verser une donation totale de 58 000 US dollars pour aider à la conservation des forêts tropicales les plus menacées et sauver la faune sauvage en danger. Cette somme a été en partie récoltée avec les ventes du site d’IAM8BIT, et Just for Games, en tant que distributeur français des jeux Ori pour Nintendo Switch, a rejoint cet effort en donnant des fonds pour protéger les forêts tropicales, abritant une biodiversité qu’il est important de conserver.

Avec cette somme, c’est plus de 11 735 hectares d’habitats tropicaux qui seront protégés par l’association, soit environ une fois et demi la taille de la forêt de Brocéliande, ou 14 fois la surface du parc du Château de Versailles !