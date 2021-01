TOHU : l’épopée poétique et absurde est disponible sur Nintendo Switch

– Un voyage pas comme les autres au cœur des Planètes Poisson, sur une bande-son de Christopher Larkin (Hollow Knight) –

Londres, le 28 janvier 2021 – L’éditeur The Irregular Corporation (Murder By Numbers) et le studio Fireart Games sont fiers d’annoncer la sortie de leur magnifique jeu d’aventure TOHU, aujourd’hui sur PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. TOHU est disponible au prix de 12,99 €, avec 10% de réduction au lancement sur PC, Switch, Xbox One et PlayStation 4 (abonnés PS+ uniquement).

L’univers original et décalé du jeu se dévoile dans cette nouvelle bande-annonce, qui met en lumière quelques-uns des personnages invraisemblables et situations rocambolesques que vous rencontrerez dans le jeu. L’aventure démarre avec l’arrivée d’une sombre créature qui s’attaque à l’élément central du monde – le moteur sacré – par pure volonté de nuire : les planètes poissons sont menacées, et votre périple pour sauver le monde peut commencer. Seulement équipée de son esprit et d’un alter-ego mécanique costaud, l’héroïne se lance dans une épopée bizarre à la découverte de mondes tarabiscotés et d’hurluberlus improbables.

La direction artistique épatante et les énigmes farfelues font de TOHU l’un des premiers jeux immanquables de l’année. La bande-originale de Christopher Larkin (Hollow Knight) s’appuie sur la narration visuelle de TOHU pour créer un univers tout à la fois surréaliste, cohérent, optimiste et inquiétant. En chemin, vous croiserez la route de personnages excentriques comme ce robot protecteur aux jambes fines nommé Juncle ou encore The Broker, commercial de haut vol qui vit dans une baignoire.

TOHU est un voyage inoubliable et saisissant qui vous place aux commandes d’une jeune fille et de Cubus, que l’on peut incarner à loisir pour profiter des capacités spécifiques de chacun et déjouer les mystères qui constellent chaque recoin de l’univers. L’observation et la créativité sont au cœur de l’expérience : qu’il s’agisse de débusquer les bestioles nécessaires pour alimenter votre vaisseau mouche ou d’apprendre à tirer avec un canon lanceur de taupes moustachues, TOHU regorge de puzzles excentriques, retors et variés.