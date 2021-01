22 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Le plein d’annonces avant le week-end.

Stormind Games – le développeur de la série Remothered – a annoncé aujourd’hui Batora : Lost Haven, un RPG basé sur une histoire qui offre un mélange de jeu de hack-and-slash et de twin-stick shooter. Il est actuellement en développement sur Nintendo Switch.

L’équilibre physique et mental d’une fille candide et imprudente qui a tout perdu est votre seule arme pour sauver la Terre des ténèbres. Partez à l’aventure sur de fascinantes planètes colorées dans un voyage au rythme effréné où votre conscience portera le poids de vos décisions.

Batora: Lost Haven combine les fonctionnalités d’un hack and slash et d’un twin-stick shooter dans un RPG d’action non linéaire axé sur un récit interplanétaire.

Quelles limites franchiriez-vous pour sauver votre maison?

Avril était une fille ordinaire de 16 ans, elle n’était pas du tout une héroïne née.

Jusqu’à ce qu’un événement mystérieux dévaste la Terre et qu’elle perde tout ce à quoi elle tenait.

Maintenant, avec les pouvoirs physiques et mentaux dont elle a été dotée, elle est la seule qui puisse tenter de sauver sa planète !

C’est ainsi que commence son voyage cosmique et, bientôt, Avril apprendra à quel point la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Elle devra décider en qui elle veut croire et ses choix changeront le destin de l’univers.

DUALITÉ DU PHYSIQUE ET DU MENTAL → Trouvez l’équilibre parfait entre votre corps et votre esprit pour faire face aux défis et énigmes que vous rencontrerez tout au long du voyage, mais gardez un œil sur la double barre de vie : elle suit à la fois votre santé physique et votre santé mentale, et si vous perdez l’une des deux… vous mourrez !

DÉFENSE OU CONQUÊTE ? → Selon les besoins, vous déciderez d’utiliser votre intelligence ou votre force dans vos interactions avec les factions. Décidez de qui vous voulez devenir alors que vous poursuivez votre objectif, mais méfiez-vous des conséquences…

SYSTÈME DE COMBAT MULTIDIMENSIONNEL À UN RYTHME RAPIDE → Apprenez rapidement à passer du mode physique au mode mental. Affûter votre dualisme stratégique sera le seul moyen de suivre le rythme de vos adversaires !

VISUELS DE SCIENCE-FICTION RÉTRO → Les visuels originaux peints à la main et inspirés des œuvres de science-fiction des années 1950 vous en mettront plein les yeux. Vous visiterez de fascinantes planètes colorées et vous rencontrerez les créatures les plus intrigantes de tout l’univers !

NARRATION RÉACTIVE NON LINÉAIRE → Vos choix changeront le destin de l’univers et des créatures qui le peuplent. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de vos décisions ? Découvrez tous les résultats possibles du scénario conçu par un lauréat du Writers Guild Award !

Le 4 février 2021, le développeur Kairosoft lancera Station Manager sur Nintendo Switch dans le monde entier, avec des préachats déjà disponibles. Le prix du titre est fixé à 1 500 yens au Japon, et comprendra la langue anglaise.

Gachinco Tennis S vient de popper sur l’Eshop nippon pour ¥1,200.

Little Witch Nobetaest actuellement en Early Access sur Steam. Le développement progresse maintenant vers une sortie de la version complète. Bien que l’équipe espère actuellement terminer les choses d’ici la seconde moitié de 2021 avec un lancement correct d’ici la fin de l’année, celui-ci pourrait être reporté à 2022.sur pc comme sur Nintendo Switch.

Dandy Ace est un jeu d’action loufoque où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques, en affrontant et pillant tout sur son passage dans l’espoir de vaincre l’Illusionniste aux yeux verts et de se libérer d’un miroir maudit. Dandy Ace sera disponible sur PC (Steam), PS4, Nintendo Switch et Xbox One en février 2021.

Dandy Ace est un roguelike effréné où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques, en affrontant et pillant tout sur son passage dans l’espoir de vaincre l’Illusionniste aux yeux verts, Lele, qui l’a emprisonné dans un miroir maudit. Tout en traversant le palais en perpétuelle transformation de Lele, combinez différentes cartes avec plus d’un millier de possibilités, chacune ayant ses propres styles de jeu et pouvoirs. Chaque partie apporte de nouveaux défis et combinaisons que vous pourrez explorer au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de Lele. Incarnez Dandy Ace, le héros incroyable, et survivez aux défis de l’extravagant et luxueux palais en perpétuelle transformation, créé pour le vaincre et rempli de créatures étranges ainsi que de boss excentriques. Trouvez toutes les cartes magiques, récupérez des éclats ainsi que des pièces d’or, et obtenez de l’aide de la part de ses assistants et d’alliés insolites.

UnderMine est un roguelike d’action-aventure avec des éléments de JDR. Explorez les profondeurs de l’UnderMine et découvrez de puissantes reliques, des ennemis mortels, des secrets cachés et des amis pour vous aider lors de votre périple. Thorium Entertainment a annoncé qu’UnderMine sortira le 11 février en Europe et en Amérique du Nord. Il coûtera 19,99 $ et sera jouable dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol d’Amérique latine, portugais du Brésil, chinois simplifié, japonais, coréen et russe.

Plongez dans les profondeurs de l’UnderMine et percez ses mystères, un paysan à la fois ! UnderMine est un jeu d’action-aventure façon roguelike qui combine combat et exploration de donjons avec une progression de jeu de rôle. Récoltez de l’or, succombez, devenez une meilleure version de vous-même et réessayez ! Découvrez des centaines d’objets comme des reliques, des potions, des bénédictions et des malédictions qui pourront même être associées et cumulées pour un plaisir renouvelé à chaque sortie. Défiez de dangereux boss et sauvez des personnages utiles pour obtenir des améliorations. Déchiffrez les messages énigmatiques des résidents de l’Undermine pour résoudre le mystère qui se cache au cœur du donjon. Découvrez des reliques, des potions, des prières, des bénédictions et même des malédictions pour rendre votre exploration inoubliable. Obtenez assez d’objets et de combos pour vous transformer en véritable dieu paysan de la destruction. Rencontrez des personnages plus ou moins amicaux attendant d’être sauvés. Après les avoir ramenés à l’étage supérieur de la mine, ils vous offriront de puissantes améliorations qui vous serviront d’exploration en exploration. Découvrez le moindre recoin de l’UnderMine et percez des centaines de secrets. De nouvelles reliques, potions et de nouveaux personnages vous attendent derrière la moindre statue, pierre et mur de chaque étage. Chaque zone de l’UnderMine contient au moins un boss mortel qui mettra votre patience, votre stratégie, votre adaptabilité et votre talent à l’épreuvea. Préparez-vous bien, car une véritable épreuve vous attend.

UnderMine dispose d’un monde riche et propice à l’exploration et à la découverte de personnages attachants et d’une passionnante intrigue pleine de rebondissements. Partagez la détresse des pauvres paysans de Delvemore ayant pour mission d’affronter des dangers extrêmes pour le compte d’un supérieur se souciant peu de leur sécurité. Une situation amusante, à laquelle tout le monde peut s’identifier.

Otomura Soft. a annoncé un jeu sur Nintendo Switch : Harvest green, développé par Inu to Neko. Il sortira le 4 février au Japon et est maintenant disponible en préachat numérique pour 990 Yen (prix régulier à partir du lancement : 1 320 Yen).

DOTORI vient juste d’être annoncé sur Nintendo Switch, il sortira le mois prochain sur l’eShop.

I Saw Black Clouds sortira d’ici peu sur Nintendo Switch via la boutique en ligne de la console hybride.

I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples. Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Victime d’un traumatisme, Kristina s’efforce d’accepter ce qu’il s’est passé et de surmonter les sentiments qu’elle a refoulé à ce sujet. Pour empirer les choses, elle s’est construite des versions imaginées de cet événement fatidique et doit démêler le vrai du faux. De retour dans sa ville natale pour assister à un enterrement, elle retrouve sa meilleure amie Charlotte (Rachel Jackson), et embarque pour une aventure pleine de suspense où elle se découvrira elle-même. La façon dont vous interagirez avec les personnages dans le jeu ainsi que les choix que vous ferez affecteront vos découvertes, votre aventure, ainsi que son dénouement.

Rainy Frog a annoncé que Speaking Simulator sortira le 4 février au Japon. Il est maintenant disponible en précommande numérique pour 1 800 yens (prix normal à partir du 7 février : 2 000 yens) et nécessite 1,3 Go d’espace libre.

room6 a annoncé leur prochain jeu sur Nintendo Switch : seven years later, un jeu d’aventure développé par fumi. Il sortira le 4 février au Japon et coûtera 1 500 yens (avec une réduction de lancement : 1 050 yens jusqu’au 18 février).

IntraGames a annoncé qu’Alchemist Adventure sortira ce printemps au Japon.

Royal Tower Defense est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Les Orques ont épuisé les ressources de leurs terres et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils n’essaient de mettre la main sur notre Royaume. Des diplomates ont déjà été envoyés pour demander pacifiquement aux orcs de faire marche arrière, mais ils ne sont jamais revenus. Le signe était clair : il n’y a pas de place pour les négociations…

Johnny Bonasera Full Season sortira le 23 février 2021 au prix de 14.99€.

Découvrez l’histoire de Johnny Bonasera, un jeune garçon battu et humilié par un groupe de punks. Poussé par une soif insatiable de vengeance, Johnny Bonasera jure de prendre sa revanche sur chacun de ces voyous. Un par un, méthodiquement, sans une once de pitié… Mais l’histoire se complique, sa mère est kidnappée et Johnny devra affronter des extraterrestres qui enlèvent des humains pendant que le gouvernement essaie de tout cacher.

Cooking Festival sort aujourd’hui sur l’eShop pour 9.99€.

Cooking Festival est un délicieux jeu de gestion qui vous permettra de cuire, frire et faire des grillades tout autour du monde. Devenez le Maître cuistot que le monde de la cuisine attendait. Concoctez des crêpes maison, des juteuses côtes au grill, enfournez des pizzas aromatiques italiennes et servez une délicieuse crème glacée dont le monde entier raffole.

Smuggler Simulator sortira en 2023 sur Nintendo Switch.

Sail Forth a été annoncé sur Switch l’année dernière, et le plan initial était de le lancer en 2020. Cela n’a pas fonctionné, mais l’équipe de développement a fait part d’une mise à jour disant que le jeu sortira certainement cette année. En plus de cela, nous avons une nouvelle bande-annonce pour en profiter.

Virez lof pour lof et larguez les amarres ! Une Grande aventure vous attend sur les flots d’un océan où s’étendent moult régions sans pareille, agrémentées de leur unique atmosphère musicale, et où prolifèrent une faune et une flore propres à chacune. Faites ramasser les balais à un banc de dauphins étranges, contemplez le soleil se coucher sous un horizon de glace, pourchassez une bande de lâches flibustiers et acceptez leurs excuses sous le chant d’une artillerie canonnière endiablée. Vos voiles sont gonflées à bloc, alors usez de votre nez pour mettre le cap sur des péninsules aux possibilités innombrables.

Certains disent que le Grand bleu était jadis une étendue infinie de sable et d’acier, de hauts sommets et d’éclats délicats, et que l’océan s’est gonflé des suites de l’effondrement et du fracas d’un secret ancestral, un Maelström de fer, une Famine venue du ciel. Quels mystères ramènerez-vous à la surface tandis que vous sillonnerez sac et ressac du ‘bleu ? Vos aventures répondront-elles à votre soif de savoir ? Saurez-vous résoudre l’énigme des mers ?

Carnage ! Aux postes de combats ! Faites vomir une pluie de boulets 32 livres ! Achetez, équipez, améliorez et modifiez l’armement de vos navires en fonction de votre manière de jouer. La guerre fait rage sur les eaux, et c’est à vous de pourvoir votre navire afin de le rendre fin prêt à ravager et cuire tout pirate, boucanier ou monstre marin suffisamment belliqueux pour chercher à vous démonter les mâts.

Empruntez un souffle, et glissez à pleines voiles sur les flots. Tanguez et roulez au gré des fracas de la houle. Louvoyez et virez lof pour lof, hissez et coupez à bord d’un navire sur un océan, dont l’attention particulière aux lois de la physique nautique saura tenir en haleine un passionné de voile, tout en restant accessible à tous. Que vous soyez joueur occasionnel ou acharné, c’est vous qui décidez comment vous Hissez les voiles !

Pourquoi diriger un seul navire alors que vous pourriez aussi bien déployer toute une flottille ? Construisez, gérez, et modifiez une escadrille personnalisée de vaisseaux uniques et spécialisés qui correspondent à votre propre personnalité et manière de jouer. Tout le monde à son poste, et faites voguer toutes voiles dehors votre armada de bois, de fer et de toile aux mains d’un équipage dévoué à vos ambitions sous l’éclat des canons illuminés.

Découvrez les merveilles de ce roguelite rejouable dans une histoire qui vous est dévoilée par l’exploration gratuite d’un monde océanique en constante évolution. Piquez une tête pour une session de plaisance relaxante, ou bien embarquez pour une guerre féroce sur les flots capricieux. Sur le Grand bleu, tout cap vous mènera vers de nouvelles découvertes, et le naufrage de votre bateau ne représente que le début d’une autre aventure !

Aground arrivera le 11 février sur Nintendo Switch.

Le jeu NASCAR sortira en 2021 sur Nintendo Switch.

Nouvelle vidéo pour Forward to the Sky daté au 25 février partout dans le monde.

Nouveau trailer pour Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne:

Corpse Party (Switch – eShop) sort le 18 février au Japon:

Nouveau trailer pour Disgaea 6: Defiance of Destiny:

Silver Star Japan annonce l’arrivée de Honkaku AI Tousai Table Games: Texas Hold ‘Em Poker, Mahjong, Chess, and Daifugo sur la Nintendo Switch. Incluant quatre jeux qui sont Asonde Poker ga Tsuyoku Naru! Texas Hold ‘Em, Honkaku AI Tousai Daifugo, Honkaku AI Tousai Ginsei Mahjong et Silver Star Chess, cette compilation sera disponible le 8 avril 2021 au Japon à un prix de 3.520 Yens soit environ 28€.

Et on termine cette semaine avec le top des ventes sur l’eShop 3DS de la semaine aux USA:

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Red

5. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Pokemon Gold

8. Pokemon Silver

9. Pokemon Omega Ruby

10. Zelda: Majora’s Mask 3D

11. Pokemon Blue

12. Super Mario 3D Land

13. Pokemon Alpha Sapphire

14. Super Mario Bros. 3

15. Rhythm Heaven Megamix

16. Zelda: Oracle of Ages

17. Pokemon X

18. Super Street Fighter IV 3D Edition

19. Zelda: Oracle of Seasons

20. Monster Hunter 4 Ultimate

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Super Mario 3D Land Video

7. IronFall Trailer

8. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

9. Pokemon Rumble World Trailer

10. Flipnote Studio 3D – Flipnote Samples

11. Pokemon Bank Trailer

12. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

13. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

14. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

15. Pokemon Yellow Trailer

16. Nintendo Badge Arcade Trailer

17. Super Mario World Trailer

18. Introducing Tomodachi Life

19. Nintendo Minute – Tomodachi Life

20. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo