Top des ventes sur l’eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 21 janvier au 27 janvier 2021).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

02./02. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020]

03./03. – Urban Trial Playgrounds (3 g o o) [24.5.2018]

04./08. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./04. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

06./05. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

07./06. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

08./New. – Disgaea 6: Defiance of Destiny (Nippon Ichi Software) [28.1.2021]

09./09. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

10./00. – Moto Rush GT (Baltoro Games) [26.3.2020]

11./11. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

12./New. – Final Sword DefinitiveEdition (HUP Games) [21.1.2021]

13./10. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

14./12. – Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (imagineer) [03.12.2020]

15./17. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [30.12.2018]

16./16. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

17./00. – Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2019]

18./New. – Buddy Mission BOND (Nintendo) [29.1.2021]

19./00. – Hollow (Forever Entertainment) [06.12.2018]

20./13. – Down in Bermuda (YAK) [14.1.2021]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./08. – Inazuma Eleven 1-2-3!! Endo Mamoru Densetsu (Level-5) [29.5.2013]

02./10. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

03./00. – Chou Charisou Atsumete! Choujuu Hunter (spicysoft) [24.2.2016]

04./00. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

05./00. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./00. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017]

07./00. – Infinite Dunamis (Kemco) [02.3.2016]

08./00. – EarthBound (Nintendo, New Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016]

09./00. – Pokémon Silver Version (Nintendo, Virtual Console) [22.9.2017]

10./00. – Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition (Nintendo, Virtual Console) [27.2.2016]