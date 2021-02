Bilan des résultats trimestriels de Nintendo: les résultats fous de la Nintendo Switch et d’Animal Crossing

Persona 5 Strikers (ex: Scramble : The Phantom Strikers)

Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Encore une fois, Nintendo est sur un nuage.

Nintendo Switch Online – ventes digitales = 256.0 milliards de yens (+104.9% sur l’année).

Income – 42.0 milliards de yens (+13.8% sur l’année).

Net sales – 1,404.4 milliards de yen (dont ventes hors japon de 1,089.8 milliards de yens = 77.6%)

Ordinary profit – 528.2 milliards de yens

Profit attributable to owners of parent = 376.6 milliards de yens

Operating profit – 521.1 milliards de yens

De toute l’histoire de Nintendo, le record en matière de bénéfice net annuel fut 2,2 milliards d’euros en 2008. Nintendo prévoit d’atteindre 3,15 milliards cette année.



D’octobre à décembre 2020, la Nintendo Switch s’est écoulée à 11,57 millions d’exemplaires. 26,5 millions de consoles vendues sur 2020 (au lieu de 24 millions prévu). a titre de comparaison:

La meilleure année de la PS4 c’est 19,4 millions.

La meilleure année de la Wii c’est 24,8 millions.

Ce qui permettra de dépasser plus de 82 millions de ventes au 31 mars prochain, surtout avec la sortie de Monster Hunter Rise. Elle dépassera alors la PSP et la GBA pour devenir la 9e console la plus vendue de tous les temps, derrière la Xbox 360 (86 millions). A la date arrêtée du 31 décembre 2020, Nintendo annonce 79,87 millions de Nintendo Switch écoulées dans le monde et 532 millions de jeux, soit 11,57 millions pendant les fêtes de fin d’année (et 75,85 millions de jeux).

Bilan software sur la période octobre-décembre 2020, sur les titres first-party (hors tiers) :

On note forcement Animal Crossing : New Horizons qui fini l’année à 30 millions est devient le deuxieme jeu le plus vendu de la machine, en même pas un an. Il fait à lui seul bien mieux que les ventes cumulées des épisodes 3DS, DS et Wii.

Mario Kart 8 Deluxe : 33.41m (+4,42m)

Animal Crossing : New Horizons : 31.18m (+5,14m)

Il fait à lui seul bien mieux que les ventes cumulées des épisodes 3DS, DS et Wii.

Il fait à lui seul bien mieux que les ventes cumulées des épisodes 3DS, DS et Wii. Super Smash Bros. Ultimate : 22.85m (+1,75m)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 21.45m (+1,71m)

Pokémon Epée & Bouclier : 20.35m (+1,33m)

C’est le troisième plus gros succès de la série, première fois depuis Or & Argent que la série repasse au dessus des 20 millions.

C’est le troisième plus gros succès de la série, première fois depuis Or & Argent que la série repasse au dessus des 20 millions. Super Mario Odyssey : 20.23m (+1,24m)

Super Mario Party : 13.82m (+1,72m)

Pokémon Let’s Go : 13.00m (+0,51m)

Splatoon 2 : 11.90m (+0,63m)

New Super Mario Bros. U DX : 9.82m (+1,50m)

Luigi’s Mansion 3 : 9.13m (+1.30m)

C’est plus que les ventes du 1 et du 2 cumulées

C’est plus que les ventes du 1 et du 2 cumulées Ring Fit Adventure : 8.68m (+2.84m)

Super Mario 3D All-Stars : 8,32m (+3.11m)

Super Mario Maker 2 : 6.91m (+1.02m)

Paper Mario The Origami King : 3.05m (+0.23m)

Hyrule Warriors 2 : 2.84m (nouveau)

C’est le plus grand succès de l’histoire des Musô

C’est le plus grand succès de l’histoire des Musô 51 Worldwide Games : 2.62m (+0,81m)

Pikmin 3 Deluxe : 1.94m (nouveau)

Record de la série.

Record de la série. Xenoblade Chronicles DE : 1,48 million (+0,08m)

Mario Kart Live Home Circuit : 1.08 (nouveau)

Zoom sur les ventes de la série Animal Crossing:

Zoom sur les ventes de Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch + comparatif de la série:

Zoom sur les ventes de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch + comparatif de la série:

Zoom sur les ventes de Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch + comparatif de la série:

Zoom sur les ventes de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch + comparatif de la série:

Zoom sur les ventes de la série Pokémon:

Zoom sur les ventes de la série Pikmin:

Autres chiffres monde.

Côté Japon, autre informations intéressantes, dans le top 20 des ventes dans les 20 meilleures ventes de l’histoire du pays, il y a 5 jeux Nintendo Switch. Disponible depuis moins d’un an (20 mars), Animal Crossing New Horizons est 1 millions de devenir le jeu le plus vendu de l’histoire du Japon, irréaliste mais vrai.

Planning prévisionnel des jeux déjà annoncés:

Source, pour les graphiques: @oscarlemaire