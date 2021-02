Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

BioShock 2 Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Conduct Together! – $1.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Fall of Light: Darkest Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Football Manager 2021 Touch – $31.99 (prix de base: $39.99)

Forgotton Anne – $7.99 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Inversus Deluxe – $1.99 (prix de base: $14.99)

Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base: $24.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – $7.99 (prix de base: $39.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Lyrica – $7.99 (prix de base: $19.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $19.99 (prix de base: $39.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

NBA 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Octahedron: Transfixed Edition – $2.07 (prix de base: $12.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Paper Wars: Cannon Fodder Devastated – $1.99 (prix de base: $9.99)

Paratopic – $2.74 (prix de base: $5.49)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Realpolitiks – $2.49 (prix de base: $24.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

RISE: Race the Future – $10.71 (prix de base: $16.49)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $5.99 (prix de base: $11.99)

Super Blood Hockey – $7.49 (prix de base: $14.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

The Bridge – $1.99 (prix de base: $9.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Venture Kid – $5.00 (prix de base: $10.00)

Warhammer 40,000: Space Wolf – $8.99 (prix de base: $17.99)

WWE 2K Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)