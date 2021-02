“Dragon Ball Games Battle Hour” premier event mondial en ligne débutera le 6 mars

LYON, France, 4 février 2021 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, en collaboration avec SHUEISHA Inc. et TOEI ANIMATION Co., Ltd., a annoncé la tenue d’un événement DRAGON BALL qui sera diffusé en ligne le 6 mars. Les fans de DRAGON BALL du monde entier sont attendus pour ce DRAGON BALL Games Battle Hour.

DRAGON BALL est une franchise qui déchaîne les passions et se décline sur toute une variété de supports et de goodies. On compte notamment les très populaires mangas, vendus à plus de 260 millions d’exemplaires, une série animée diffusée dans plus de 80 pays et régions à travers le globe, et tout un éventail de jeux, jouets et figurines qui remportent tous un énorme succès. Le DRAGON BALL Games Battle Hour est une première mondiale : jamais un événement n’avait été consacré à plusieurs jeux DRAGON BALL. Cette journée sera exaltante et inoubliable et dédiée au meilleur de DRAGON BALL.

Trois jeux DRAGON BALL entrent dans l’arène pour des combats épiques !

Le DRAGON BALL Games Battle Hour mettra à l’honneur trois des jeux les plus compétitifs et les plus populaires de la franchise DRAGON BALL : le jeu de console de salon DRAGON BALL FighterZ, le jeu de cartes à collectionner DRAGON BALL SUPER CARD GAME de BANDAI Co., Ltd. et l’application mobile DRAGON BALL LEGENDS. Pour le plus grand plaisir des fans, des joueurs du monde entier s’affronteront en équipes spéciales lors de tournois inédits conçus spécialement pour DRAGON BALL Games Battle Hour.

DRAGON BALL FighterZ réunira les quatre meilleurs joueurs de cinq régions du globe, notamment du Japon, de France, d’Espagne et des côtes Est et Ouest des États-Unis.

DRAGON BALL SUPER CARD GAME verra les vainqueurs de chaque région du championnat 2019 s’affronter lors de duels impitoyables.

DRAGON BALL LEGENDS marquera le retour des joueurs professionnels du tournoi international organisé en 2019, bien décidés à prendre leur revanche.

Les combats de chaque jeu seront retransmis en direct dans le monde entier, en japonais et en anglais.

L’Online Arena : des combats pour le plus grand plaisir des fans du monde entier !

Les fans du monde entier pourront vivre une expérience encore plus immersive en prenant part à un programme en ligne se déroulant en même temps que les combats. Dans le salon Online Arena, les participants pourront interagir avec les autres fans comme s’ils étaient présents à l’événement. Grâce à la création d’un avatar et aux émoticônes du salon, ils pourront s’exprimer, partager leur passion pour DRAGON BALL et encourager les joueurs lors de leurs combats acharnés.

Une journée dédiée au meilleur de DRAGON BALL

Bien d’autres surprises attendent les fans, avec la mise en avant d’autres produits et goodies du groupe BANDAI NAMCO qui rendront cet événement absolument inoubliable. Ceux qui le souhaitent pourront notamment participer à la création d’une mosaïque présentant leurs meilleurs moments et souvenirs liés à l’univers de DRAGON BALL. Pour cela, il suffira de partager des photos et captures d’écran sur Twitter et Instagram avec le hashtag #DBGameMoment entre le mercredi 3 février et le lundi 8 février 2021.