Haven est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et sur l’Epic Games Store

Montpellier, France — 4 février 2021 — Le studio The Game Bakers est heureux d’annoncer que Haven, leur RPG sur l’amour et la liberté, est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et sur l’Epic Game Store.

“Depuis la sortie de Haven, nous avons reçu des retours fantastiques des joueurs avec 96% d’évaluations positives sur Steam sur les 30 derniers jours. Nous avons pris le temps nécessaire pour peaufiner le jeu pour PS4 et Switch car nous ne voulions pas précipiter ces versions. Haven est particulièrement bien adapté pour ces plateformes : la Switch, avec deux joysticks, se prête bien au jeu co-op et Haven étant inspiré de Journey et Persona, il correspond au public de la PlayStation.” explique Emeric Thoa, directeur créatif du jeu.

Dans Haven, vous incarnez Yu et Kay, qui tente de s’installer sur une planète inconnue. Glissez au-dessus des hautes herbes à la recherche de quoi réparer votre vaisseau – et votre maison. Vivez au jour le jour les petits moments précieux et familiers de la vie de couple, en préparant des repas, en bricolant et en collectant des ressources qui vous permettront de survivre un jour de plus. Combattez ceux qui cherchent à vous séparer. Tout ce qui compte c’est de rester ensemble