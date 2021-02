Un trailer énigmatique pour Little Nightmares II

BANDAI NAMCO Entertainment Europe est heureux de vous inviter à regarder la dernière vidéo effrayante de Little Nightmares II, qui met en scène le célèbre illusionniste et mentaliste Derren Brown. Connu pour ses émissions de télévision à succès et ses spectacles de théâtre acclamés par la critique, Derren demande au monde “Qu’est-ce que les cauchemars” ?

Dans la réalité tordue et déformée du monde de Little Nightmares, Derren vous fait voyager à travers vos peurs et vos cauchemars les plus profonds. Il explore les profondeurs de ce que vous ressentez et redoutez alors que vous essayez d’échapper au vide sombre dans lequel vous vous trouvez jeté. Découvrez vos propres cauchemars et trouvez les réponses à vos propres questions importantes : le cauchemar est-il un rêve ou une réalité ?

Little Nightmares II sera disponible à partir du 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et par la suite sur PlayStation 5 et Xbox Serie X grâce à une mise à jour pour les détenteurs de PlayStation 4 ou Xbox One.