22 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Une grosse actualité cette semaine.

On commence avec The Plane Effect qui sortira cette année sur Nintendo Switch via l’eShop.

Kingdom Gun sortira à la fin de l’année sur Nintendo Switch.

Littlewood vient d’être daté sur la boutique en ligne de la console hybridem viveàemt le 25 février:

Littlewood – The peaceful RPG that takes place AFTER you’ve saved the world, is launching on the Nintendo Switch on February 25th!

The game page goes live on the 18th for pre-orders as well 🙂

PS. Thank you to everyone who has shown Littlewood love and support!!! pic.twitter.com/1toSIlhe2z

— Sean Young (@SeanYoungSG) February 4, 2021