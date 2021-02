Blood Bowl 3 arrive sur Nintendo Switch

Lesquin, le 8 février 2021 – L’évènement sportif le plus regardé de la télévision américaine vient de s’achever. Malgré le nombre important de spots publicitaires diffusés, les plus fins observateurs auront pu remarquer l’absence de la célèbre marque Bugman’s Beer. Le créateur de la brasserie, Joseph Bugman, attendait avec impatience l’occasion de promouvoir sa boisson star, la Bugman’s XXXXXX, la bière la plus rafraichissante et savoureuse du Vieux Monde. Hélas, le coursier de la brasserie n’a pas pu livrer l’enregistrement dans les temps (et a été affublé du rang ingrat de Tueur de Troll, si vous voulez connaître toute l’histoire).

Brassée et distribuée à travers les terres du Vieux Monde, la Bugman’s XXXXXX se savoure dans son intégralité, depuis sa mousse onctueuse jusqu’à la dernière gorgée. À sa simple vue, même un nain peu agile est capable de terrasser l’équipe adverse et de courir sur 25 yards pour déguster ce doux breuvage. Vous n’y croyez pas ? Et bien c’est que vous n’avez pas encore goûté à la Bugman’s XXXXXX. Découvrez son goût unique dès le prochain match !

—

Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de l’univers que les joueurs de jeux tactiques. Au lancement, le jeu proposera 12 équipes possédant chacune leur terrain et leurs cheerleaders, des modes Campagne et Multijoueur et un niveau de personnalisation encore jamais vu dans un jeu vidéo Blood Bowl.

Prévu pour Août 2021, le jeu sera disponible sur Steam, PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo SwitchTM.