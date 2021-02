Little Nightmares II arrive dans deux jours sur Nintendo Switch

Little Nightmares a atteint les 3 millions d’unités vendues.

Perdez-vous dans le dernier trailer de Little Nightmares II, disponible le 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une version Google Stadia du jeu sortira également le 11 février, permettant aux joueurs de profiter de Mono et Six et de les faire voyager sur encore plus de plateformes. Little Nightmares II est développé par Tarsier Studios, la version Switch est développée par Engine Software et la version Stadia par Supermassive Games.

Nous sommes également fiers d’annoncer que Little Nightmares a atteint les trois millions d’unités vendues dans le monde (au 31/12/2020), ce qui témoigne du succès du premier épisode qui se poursuit, plus de trois ans après sa sortie initiale.

Pour les joueurs souhaitant découvrir Little Nightmares II, une démo du jeu est encore disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur PC via Steam et GOG.com. La bande dessinée numérique, développée en collaboration entre BANDAI NAMCO Entertainment Europe, les studios Tarsier et Plastiek est un autre point d’entrée dans l’univers de Little Nightmares. La BD met en avant les histoires de quelques enfants perdus de l’univers de Little Nightmares. Les 4 premiers chapitres sont disponibles sur Android et iOS et d’autres sont à venir prochainement.