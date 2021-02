Mundaun, le jeu d’horreur-aventure inspiré du folklore alpin, dévoile un peu plus les dessous de sa création

Le troisième épisode du BTS pour le jeu d’horreur et d’aventure inspiré du folklore alpin Mundaun montre l’inspiration derrière l’un des bâtiments du jeu.

Mardi 9 février 2021 – MWM Interactive (MWMi) dévoile aujourd’hui le troisième épisode d’une série bi-hebdomadaire de vidéos des coulisses du jeu d’horreur-aventure Mundaun de Hidden Fields, un studio unipersonnel fondé par le développeur et illustrateur suisse Michel Ziegler. La série de vidéos présente son processus de développement créatif ainsi que le folklore et les inspirations de la vie réelle qui se cachent derrière le jeu.

Dans ce troisième épisode, “La maison du peintre“, Michel Ziegler nous fait visiter pas à pas l’un des lieux recréés dans le jeu. L’épisode se concentre également sur le point de vue de Michel Ziegler sur la façon de plonger les joueurs dans son aventure d’horreur aux graphismes dessinés à la main. Le troisième épisode, La maison du peintre, est disponible dès maintenant sur YouTube.

Mundaun est le premier jeu de Michel Ziegler, et emmène les joueurs dans le voyage d’un jeune homme qui se rend dans une vallée sombre et isolée des Alpes pour affronter une entité malveillante qui y réside et découvrir le mystère de la mort de son grand-père.

Mundaun sera disponible le 16 mars sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Game Store. Les utilisateurs de Steam peuvent désormais ajouter Mundaun à leur liste de souhaits. D’autres épisodes de cette série de vidéos seront publiés toutes les deux semaines avant le lancement du jeu.

Mundaun sera disponible sur PC et console en 2021. Une aventure d’horreur écrite au crayon et créée par un seul homme, Hidden Fields (alias Michel Ziegler), Mundaun est un conte qui se déroule sur le versant le plus sombre des Alpes suisses, avec une histoire enracinée dans le folklore glacial de la région. Les joueurs suivent un jeune homme qui se rend dans la ville de Mundaun pour enquêter sur les circonstances mystérieuses de la mort de son grand-père. En cours de route, il découvre que quelque chose d’ancien et de diabolique hante les habitants excentriques de la ville. Les joueurs devront résoudre un certain nombre d’énigmes artisanales pour découvrir les secrets de Mundaun, et devront également éviter de déclencher le système de peur unique du jeu, une fonction de jeu de “cause à effet” qui a un impact sur les joueurs s’ils prennent peur.

A propos de MWM Immersive

MWM Immersive, une division de MWM, produit et distribue des divertissements interactifs de haute qualité avec la meilleure narration possible au monde. Ethan Stearns, vice-président exécutif du contenu, supervise les opérations et la vision créative de MWMi. En utilisant les connaissances du public et la communauté engageante, MWMi met les joueurs en contact avec un récit interactif innovant d’une toute nouvelle façon. MWMi est la division derrière des projets aussi révolutionnaires et acclamés par la critique comme « War Remains » de Dan Carlin, une expérience historique totalement immersive, et « Chained » qui définit la catégorie : « Un cauchemar victorien », ainsi que l’univers magique de Jon Favreau « Gnomes & Goblins » VR.

En partenariat avec Sony Pictures, MWMi innove dans le monde des jeux et des expériences VR afin d’augmenter le nombre de films et de franchises de Sony, comme le prochain « Groundhog Day : Like Father Like Son. »