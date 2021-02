Top des ventes au Royaume-Uni (janvier 2021): la Xbox devant la Nintendo Switch et la Ps5

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Voici le rapport sur les ventes au Royaume-Uni pour janvier 2021.

Les ventes de consoles au Royaume-Uni ont fait un bond de 148 % en janvier par rapport à l’année précédente. GfK révèle que plus de 150 000 consoles de jeux ont été vendues au cours du mois dernier. Les consoles Xbox series X|S se sont les mieux vendues pour la première fois, suivies par la Nintendo Switch. Les ventes de Nintendo Switch ont augmenté de 21 % par rapport à la même période l’année précédente. La PS5 est juste derrière en troisième position, bien qu’il faille noter que la machine était presque entièrement en rupture de stock pendant les deux premières semaines de l’année. En effet, la PS5 et Xbox series X|S sont soumises à de sévères contraintes d’approvisionnement, et leurs performances sont largement limitées par le nombre de consoles mises sur le marché.

En ce qui concerne les jeux, 941 672 jeux en boîte ont été vendus au Royaume-Uni en janvier, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la même période l’année précédente. Plus de 30 millions de livres sterling ont été générés par le marché software en janvier, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à janvier 2020. Animal Crossing : New Horizons a été le jeu le plus vendu du mois, devant Mario Kart 8 Deluxe (n°2) et Grand Theft Auto 5 (n°3). Nintendo a une fois de plus été le premier éditeur, tandis que la Nintendo Switch a représenté plus de la moitié des jeux en boîte vendus le mois dernier.

Voici le Top 20 des jeux en boîte au Royaume-Uni du mois de janvier de GfK

Position Title 1 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 2 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) 3 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 4 Just Dance 2021 (Ubisoft) 5 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) 6 Minecraft Switch (Nintendo/Microsoft) 7 FIFA 21 (EA) 8 Ring Fit Adventure (Nintendo) 9 Spider-Man: Miles Morales (Sony) 10 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 11 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) 12 Hitman 3 (IO Interactive) 13 New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo) 14 Super Mario Odyssey (Nintendo) 15 51 Worldwide Games (Nintendo) 16 Immortals Fenyx Rising (Ubisoft) 17 LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) 18 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 19 Pokémon Sword (Nintendo) 20 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

