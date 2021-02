Psyonix et Ford annoncent une collaboration sur Rocket League

SAN DIEGO – 10 février 2021 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, et Ford ont annoncé que le bundle Ford F-150 RLE (Rocket League Edition) sera disponible dans Rocket League à partir du 20 février sur toutes les plateformes ! En plus d’être le sponsor principal de tous les Winter Majors de la Rocket League Championship Series (RLCS) X Winter Majors, Ford et Psyonix présentent également le Ford + Rocket League Freestyle Invitational, un tout nouvel événement compétitif mettant en vedette certains des meilleurs freestylers de la Rocket League sélectionnés par Psyonix.

Le pack Ford F-150 RLE sera disponible dans son propre onglet dans la boutique d’objets et comprendra l’emblématique Ford F-150 RLE, les roues Ford F-150 RLE (édition standard et spéciale), Ford F-150 RLE Boost, Ford F -150 RLE Engine Audio, la bannière de joueur Ford F-150 et le decal Chairman. Le lot Ford F-150 RLE sera disponible pour 1500 crédits du 20 février au 28 février.

De plus, le Ford + Rocket League Freestyle Invitational sera présenté comme un tout nouvel événement de deux jours. Huit des meilleurs freestylers de Rocket League s’affronteront et feront la démonstration de leurs meilleurs mouvements de freestyle à un panel de juges pour avoir une chance de gagner une vraie Ford F-150 2021. La première journée de compétition aura lieu le 24 février et se terminera le 28 février avant la grande finale nord-américaine du RLCS X en direct sur Twitch. Plus d’informations sur le Ford + Rocket League Freestyle Invitational, tel que les participants, les juges et les hôtes, seront révélées ultérieurement.

Pour en savoir plus sur le pack Ford F-150 RLE et le Ford + Rocket League Freestyle Invitational, veuillez lire le dernier article de blog ICI.