King’s Bounty II sortira le 24 août 2021 !

Aujourd’hui, 1C Entertainment et Koch Media annoncent que King’s Bounty II, le très attendu nouvel opus de la série des King’s Bounty, sortira le 24 août 2021 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. À l’origine, le jeu devait sortir en mars, le studio a cependant décidé de repousser de quelques mois la sortie afin d’offrir aux joueurs la meilleure expérience possible !

« En tant qu’équipe, nous avons dû prendre la lourde décision de reporter la sortie de King’s Bounty à plus tard en 2021, et ce afin d’assurer à l’équipe plus de temps pour délivrer la meilleure expérience King’s Bounty possible » explique Nikolay Baryshnikov, CEO chez 1C Entertainment.

« Actuellement, nous en sommes à un stage où le jeu est complet et jouable. Cependant, nous avons besoin de plus de temps pour finir de tout tester, corriger ce qui ne fonctionne pas et améliorer ce qu’il y a à améliorer. Repousser la sortie nous accordera ces précieux mois pour rééquilibrer le jeu, ce qui est non négligeable pour un tel projet, de par son ambition, son monde ouvert, sa narration complexe, ses mécaniques RPG ainsi que son système au tour par tour » ajoute Denis Maltzev, producer sur King’s Bounty II. « Nous sommes tellement reconnaissants de voir tout l’amour et la passion que nos fans placent dans ce projet ! Nous les remercions pour leur soutien et nous leur demandons encore un tout petit peu de patience. Nous espérons que ça ne sera pas trop long. N’hésitez pas à garder un œil sur nos différents réseaux sociaux afin d’être sûr de ne rien manquer de notre actualité au fur et à mesure que nous approchons de la date de sortie ».

Les joueurs auront un premier aperçu du jeu durant l’Epic Games Showcase ainsi qu’aux LUDI Awards le 11 février prochain. Plus d’informations seront partagées prochainement.

A propos de King’s Bounty 2 :

Offrant une toute nouvelle approche, King’s Bounty 2 étend ses batailles tactiques au tour par tour afin d’offrir aux joueurs une expérience véritablement immersive. Chacune de leurs décisions aura des conséquences, qu’il s’agisse de mener une armée dans la bataille contre des créatures sans vie ou de nouer des relations avec des citadins locaux. Evoluez à travers un monde riche qui allie réalisme et fantaisie, rempli d’histoires fascinantes, de personnages mémorables et de choix aux conséquences importantes !

Les joueurs endosseront le rôle de l’un des trois héros, chacun possédant une vraie personnalité avec son propre passé. Ils découvriront ainsi une aventure non linéaire dans un monde ouvert fantastique et vibrant.

En point de vue à la troisième personne, les joueurs traverseront le royaume, effectueront des quêtes, exploreront la nature et apprendront à connaitre les personnes qu’ils rencontreront. Cependant, en cas de conflit, la perspective passe au combat tactique au tour par tour. Les joueurs devront alors faire usage de leurs unités avec intelligence s’ils souhaitent gagner.