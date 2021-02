Les sorties et les promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Gal Gun Returns

Little Nightmares II

Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

#SinucaAttack

Aground

Choices That Matter: And Their Heroes Were Lost

Half Past Fate: Romantic Distancing

Healer’s Quest

Hero-U: Rogue to Redemption

Hexagon Defense

Negative: The Way of Shinobi

Speedway BUndle Stock & Truck

Stealth

Steamroll

Summer Catchers

The Flower Collectors

Tri6: Infinite

UltraGoodness 2

UnderMine

Précommandes Nintendo Switch :



Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Démo de la semaine :

Yumemidori Nostalgia

Les DLC de la semaine :

FUSER™

Lethal League Blaze

Little Nightmares II

Oddworld: New ‘n’ Tasty

Override 2: Super Mech League

The Outer Worlds

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle

The Witcher 3: Wild Hunt

