Trials of Mana passe la barre du million de ventes physiques et numériques

PARIS, le 12 février 2021 – Square Enix Ltd. – annonce que Trials of Mana™, le remake en 3D du jeu culte, s’est vendu à plus d’un million d’unités à travers le monde, aux formats physiques et numériques. Pour fêter cet événement, l’équipe a publié pour les fans une illustration inédite représentant l’ensemble des personnages du jeu célébrant ce succès.

Initialement publié au Japon en 1995 sous le titre de Seiken Densetsu 3, Trials of Mana est un remake intégral en haute définition du troisième opus de la franchise Mana. Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure inoubliable remplie d’expériences palpitantes, de héros et d’antagonistes mémorables. Les joueurs découvriront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés. Ils se lanceront dans l’aventure de leur vie au cours de laquelle ils amélioreront les classes de leurs personnages pour leur donner de nouvelles formes plus puissantes, apprendront plus de trois cents compétences et découvriront un monde regorgeant de secrets et de mystères à explorer. Les joueurs découvriront en outre un nouveau chapitre jouable qui n’était pas présent dans la version originale du jeu. Ils pourront y débloquer de nouvelles classes, et se frotter à une nouvelle menace.

Le patch 1.1.0, déployé récemment à l’occasion du 25e anniversaire du jeu d’origine, contient diverses mises à jour de contenu, ainsi que des ajouts comme le mode de difficulté « Sans avenir » des options supplémentaires en nouvelle partie +, et bien plus encore.

Trials of Mana est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Steam®.