Grezzo (Zelda ou encore Ever Oasis) recrute pour un nouveau projet

Grezzo a travaillé sur de nombreux portages de jeux Zelda (The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Four Swords Anniversary Edition, Majora’s Mask 3D) ces dernières années, mais aussi sur le remake Switch de Link’s Awakening, Luigi’s Mansion sur 3DS, The Legend of Zelda: Tri Force Heroes ou encore Ever Oasis. Koichi Ishii, connu pour son travail sur la série Mana détenue par Square Enix, est recruté en tant que PDG de la société en avril 2007.

Le développeur recrute actuellement pour un nouveau projet décrit comme “médiéval” et “élégant”. Dans la liste des emplois à pourvoir, on note celle d’un programmeur, il est indiqué que le jeu utilisera Unity, VisualStudio, git, redmine et jenkins. L’employé serait impliqué dès le début dans l’équipe de planification (il ne s’agit donc pas seulement de programmation). Grezzo recherche une personne ayant de l’expérience dans Unity en C#, quelqu’un qui aime les jeux et qui peut faire de grandes choses avec l’esprit du joueur. Il existe également des offres d’emploi pour un concepteur d’effets et un concepteur d’interface utilisateur. L’approche de la conception du jeu sera “médiévale” et “élégante”. Il ne sera pas photoréaliste, mais prendra des éléments de la réalité et leur donnera une touche de design. Le concepteur de l’interface utilisateur s’occupera du HUD, des menus, etc.

La relation de Grezzo avec Nintendo remonte à 2010 avec le jeu Line Attack Heroes, en exclusivité pour WiiWare au Japon. Cependant, nous devons souligner que le travail de la société n’est pas exclusif au seul Big N. Bien que la plupart des projets impliquent Nintendo, Grezzo a travaillé avec d’autres éditeurs comme FuRyu sur The Alliance Alive.