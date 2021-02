La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Crash Bandicoot 4, Everhood, #DRIVE, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 9.4GB

Aery: A Journey Beyond Time – 3.0GB

Boom Blaster – 2.7GB

3 out of 10: Season One – 1.9GB

Mail Mole – 1.8GB

A Glider’s Journey – 1.5GB

Everhood – 919MB

Half Past Fate: Romantic Distancing – 738MB

Paperball Deluxe – 493MB

Get-A-Grip Chip – 465MB

Dotori – 453MB

Active Neurons 3 – Wonders Of The World – 351MB

#DRIVE – 335MB

Castle Kong – 315MB

Doom & Destiny Advanced – 314MB

Doodle Devil: 3volution – 313MB

Glam – 238MB

Retrace: Memories of Death – 211MB

Horned Knight – 189MB

Offroad Mini Racing – 173MB

Black Jack World Tour – 170MB

Cathedral – 148MB

Dungeons & Bombs – 143MB

Stealth – 122MB