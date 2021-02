La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $2.49 (prix de base: $9.99)

99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

2064: Read Only Memories Integral – $2.99 (prix de base: $20.64)

AeternoBlade – $4.99 (prix de base: $14.99)

A Fold Apart – $9.99 (prix de base: $19.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Aragami: Shadow Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

ATOMIK: RunGunJumpGun – $1.99 (prix de base: $7.99)

Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

Billion Road – $19.49 (prix de base: $29.99)

Black Future ’88 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Blade Strangers – $19.99 (prix de base: $39.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout – $6.79 (prix de base: $19.99)

Candle: The Power of the Flame – $5.99 (prix de base: $19.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $4.49 (prix de base: $14.99)

Cave Story+ – $19.99 (prix de base: $29.99)

Cel Damage HD – $4.99 (prix de base: $9.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Code of Princess EX – $19.99 (prix de base: $39.99)

Code Shifter – $4.50 (prix de base: $14.99)

Cras’n the Boys Street Challenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Crystal Crisis – $9.99 (prix de base: $19.99)

Damascus Gear Operation Osaka – $2.40 (prix de base: $19.99)

Darkwood – $7.49 (prix de base: $14.99)

Degrees of Separation – $5.99 (prix de base: $19.99)

Descenders – $18.74 (prix de base: $24.99)

Dicey Dungeons – $11.24 (prix de base: $14.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $3.24 (prix de base: $12.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

Doraemon Story of Seasons – $24.99 (prix de base: $49.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base: $4.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Drawn to Life: Two Realms – $6.99 (prix de base: $9.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Embracelet – $5.99 (prix de base: $11.99)

Family Feud – $20.09 (prix de base: $29.99)

Family Tennis SP – $4.20 (prix de base: $6.99)

Felix The Reaper – $2.49 (prix de base: $24.99)

Fight of Animals – $6.99 (prix de base: $9.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

For The King – $8.49 (prix de base: $24.99)

Freedom Planet – $7.49 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Graceful Explosion Machine – $6.49 (prix de base: $12.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Gunman Clive HD Collection – $2.49 (prix de base: $4.99)

Hades – $19.99 (prix de base: $24.99)

Hand of Fate 2 – $13.49 (prix de base: $29.99)

Hotshot Racing – $11.99 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Hyper Jam – 4.49 (prix de base: $14.99)

Icey – $6.99 (prix de base: $9.99)

Ikaruga – $9.99 (prix de base: $14.99)

Immortal Redneck – $4.99 (prix de base: $19.99)

Immortals Fenyx Rising – $35.99 (prix de base: $59.99)

Iro Hero – $3.89 (prix de base: $12.99)

Jeopardy – $7.99 (prix de base: $19.99)

John Wick Hex – $13.99 (prix de base: $19.99)

Jotun: Valhalla Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $35.99 (prix de base: $59.99)

Just Dance 2020 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

Kingdom Hearts: Melody of Memory – $40.19 (prix de base: $59.99)

Knights and Bikes – $13.39 (prix de base: $19.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Videogame – $14.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Lovers in a Dangerous Spacetime – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mary Skelter 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mechstermination Force – $5.99 (prix de base: $11.99)

Megadimension Neptunia VII – $14.99 (prix de base: $29.99)

Moero Chronicle Hyper – $7.99 (prix de base: $19.99)

Mononoke Slashdown – $4.20 (prix de base: $6.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (prix de base: $29.99)

Muse Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

My Memory of Us – $5.24 (prix de base: $14.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

No no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Nowhere Prophet – $12.49 (prix de base: $24.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: New ‘n’ Tasty – $14.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base: $29.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Outbuddies DX – $7.99 (prix de base: $17.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Override 2: Super Mech League – $23.99 (prix de base: $29.99)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Party Crashers – $1.99 (prix de base: $15.00)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Pato Box – $4.49 (prix de base: $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Pine – $9.99 (prix de base: $24.99)

Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Pumpkin Jack – $20.99 (prix de base: $29.99)

Rad – $5.99 (prix de base: $19.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Redout – $29.99 (prix de base: $39.99)

Remothered: Broken Porcelain – $19.49 (prix de base: $29.99)

Renegade – $3.50 (prix de base: $4.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom – $3.50 (prix de base: $4.99)

Rock of Ages 3: Make & Break – $14.99 (prix de base: $29.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Runbow – $2.99 (prix de base: $14.99)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

Semblance – $2.49 (prix de base: $9.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slime-san – $2.99 (prix de base: $11.99)

Smoke and Sacrifice – $4.99 (prix de base: $19.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Space Crew – $11.99 (prix de base: $19.99)

Sparklite – $12.49 (prix de base: $24.99)

Spiritfarer – $22.49 (prix de base: $29.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

Summer in Mara – $12.49 (prix de base: $24.99)

Sundered: Eldritch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base: $4.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Super Neptunia RPG – $19.99 (prix de base: $39.99)

Super Punch Patrol – $2.49 (prix de base: $4.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $20.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $20.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $34.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

TerraTech – $17.49 (prix de base: $24.99)

The Binding of Isaac: Afterbirth+ – $29.99 (prix de base: $39.99)

The End is Nigh – $9.99 (prix de base: $14.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Forbidden Arts – $4.94 (prix de base: $14.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base: $14.99)

The TakeOver – $9.99 (prix de base: $19.99)

They Breathe – $1.99 (prix de base: $3.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $7.49 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trivial Pursuit Live – $9.99 (prix de base: $19.99)

Truberbrook – $11.99 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Umihara Kawase Fresh! – $29.99 (prix de base: $39.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Unruly Heroes – $11.59 (prix de base: $19.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

VVVVVV – $4.99 (prix de base: $9.99)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

Windbound – $17.99 (prix de base: $29.99)

World End Syndrome – $16.00 (prix de base: $39.99)

Wuppo: Definitive Edition – $7.49 (prix de base: $14.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $16.49 (prix de base: $29.99)

Yuppie Psycho: Executive Edition – $10.82 (prix de base: $16.66)