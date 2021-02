Rumeur: Resident Evil Revelations 3 sera apparemment une exclusivité temporaire Nintendo Switch

Dusk Golem, un “insiders” de l’industrie des jeux vidéo, a annoncé sur Twitter que Capcom prépare un Resident Evil en exclusivité sur Nintendo Switch et que la société l’annoncera bientôt.

Le jeu s’intitulerait Resident Evil Outrage et était auparavant intitulé Resident Evil Revelations 3. La franchise Resident Evil approche rapidement de son 25e anniversaire et une nouvelle série Netflix a récemment été annoncée, ainsi que Resident Evil Village sur d’autres plateformes. Resident Evil Outrage utilisera le moteur RE de Capcom pour Nintendo Switch qui est utilisé pour un autre jeu qui sortira bientôt, Monster Hunter Rise. Dusk Golem s’attend à ce que le jeu soit lancé à la fin de cette année ou au début de 2022.

(1/2) This is not from me, but for the record, Revelations 3 is coming out within a year of Village’s release date, either late 2020 or early 2021. It probably won’t be called Rev 3, the name we know it as is “Resident Evil Outrage”, but it was Rev 3 at one point in dev at the https://t.co/LJOBkW7txr

