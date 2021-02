10 nouveaux jeux datés ou annoncés sur Nintendo Switch

De quoi attendre sagement le Nintendo Direct de demain.

Half Past Fate: Romantic Distancing est disponibl ede puis peu sur Nintendo Switch pour 14.99€.

Lorsqu’une pandémie met fin à une nouvelle relation, le nouveau couple maintiendra-t-il la romance vivante ou la distance les séparera-t-elle? Installez-vous confortablement avec leur histoire de quarantaine et voyez s’ils trouveront un moyen de rester connectés dans les moments les plus étranges de ce nouvel épisode de l’histoire de Half Past Fate.

3 out of 10: Season One sortira le 3 mars sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Participez aux aventures et mésaventures des développeurs du studio de jeux vidéo le plus nul au monde et regardez ces pauvres bougres endurer des bouffonneries tout aussi absurdes que pertinentes. Cela dit, une question existentielle se pose : réussiront-ils à réaliser un jeu dont la note dépassera les 3 sur 10 ? Ne zappez pas si vous voulez le savoir ! En plus des 5 épisodes de la première saison de 3 sur 10, cette collection spéciale regroupe également le contenu suivant :

• Exploration sans limites : Mode libre : Explorez comme bon vous semble pour en apprendre plus sur le monde de 3 sur 10 dans une expérience où liberté est le maître mot. Parviendrez-vous à dénicher tous les jeux rétro ?

• Bande-son officielle : La bande-son complète de la Saison 1 de « 3 sur 10 » la sitcom jouable, avec 40 minutes de pistes mémorables, entraînantes et éclectiques. Au programme : musique de Mike Mirabello (compositeur de Tower of Guns et Mothergunship) et participation de Chris Zukowski.

• Mode Grosse tête : N’avez-vous jamais ressenti le besoin impérieux de visionner une sitcom avec des protagonistes aux têtes gigantissimes ? Eh bien, maintenant, vous pouvez satisfaire ce besoin !

• Commentaire des réalisateurs : 3 sur 10 est unique en son genre dans bien des domaines, et ça tombe bien, puisque les coréalisateurs Joe Mirabello et Chris Zukowski dévoilent quelques-uns des secrets du développement de la toute première sitcom jouable.

• Galerie de Concept art : Faites une petite visite guidée des premiers dessins de Concept art qui ont servi à la genèse de 3 sur 10 !

• Profils des acteurs : Faites la connaissance des acteurs et actrices qui interprètent les personnages déjantés de 3 sur 10.

Il s’agit d’une version anglaise du jeu ; celle-ci n’inclut pas les sous-titres en français.

Horned Knight sortira le 26 février sur Nintendo Switch, toujours via la boutique en ligne, pour 5€99.

Horned Knight n’est pas sans rappeler l’âge d’or du jeu de plate-forme d’arcade, bien difficile et dans un bon vieux style rétro en 2D. Tu incarnes un chevalier et tu devras débarrasser le château des goules et autres morts-vivants qui grouillent dans l’obscurité. Doté de nombreux niveaux, de contrôles réactifs et de combats où il faudra utiliser sa matière grise, Horned Knight te poussera à déjouer chaque obstacle de pixels, et tu seras généreusement aidé par des checkpoints et une bande-son stimulante. L’agilité et les mouvements calculés seront la clé de la réussite. Un seul faux pas parmi les 32 différents niveaux te conduira à ta perte, alors réfléchis bien avant d’aller affronter les boules de feu, les squelettes armés, les serpents venimeux et toutes les autres joyeusetés qui t’attendent ! Les contrôles réactifs et accessibles rendront les sauts, les sprints et les coups d’épée bien plus simples et te permettront de te frayer un chemin. Assure-toi de bien maitriser les sauts contre les murs et les attaques temporisées afin de sauver le monde ! Fais bien attention aux coeurs du chevalier, sa vie en dépend ! Affronte des monstres gigantesques et découvre les secrets qui te mèneront à d’autres fragments de coeur, qui te permettront de poursuivre ta merveilleuse aventure. Si tu arrives à court de coeurs, tu pourras à nouveau essayer de prouver ta valeur grâce au dernier checkpoint, chevalier!

Boom Blaster sortira le 19 février pour 4€99.

Boom Blaster est un méga jeu Run ‘n Gun à l’ancienne! Un groupe de prisonniers de l’espace a saisi sa chance de s’échapper. Mais leur chemin vers la liberté ne serait pas si facile. Rencontrez toutes sortes de monstres classiques et d’ennemis mortels – des petits insectes acides aux énormes boss borgnes avec des fusils et de la mauvaise humeur. Chaque personnage possède un ensemble unique de compétences et de capacités. Utilisez-les avec une vaste sélection d’armes telles que des mitrailleuses, des grenades, des lasers, des lance-flammes, des roquettes et bien plus encore! Toutes ces fonctionnalités sont agrémentées de poursuites mémorables, de vols épiques, de fusillades et de centaines de façons d’amputer des tonnes de membres de monstres!

Roadside Assistance Simulator sortira sur Nintendo Switch en … 2023.

Prenez part aux tâches quotidiennes d’une équipe de patrouilleurs dans ce jeu réaliste qui mêle simulation et gestion. Dirigez votre équipe depuis votre centre d’assistance routière. Déverrouillez de nouvelles régions et réalisez de plus en plus d’interventions grâce à la qualité irréprochable de votre service.

Glam sortira ce jeudi 18 février pour 16€99.

Dans ce jeu vous jouez Glam, son objectif est de sauver sa mère des griffes du royaume de Caterina. Elle est retenue en captivité par la méchante sorcière qui veut empêcher les pouvoirs de Glam et de sa mère de s’unir Glam possède la compétence la plus unique dans l’histoire du jeu vidéo: Elle peut attraper des branches et se balancer en utilisant ses cheveux. Les contrôles sont simples: trois boutons et un joystick. Maîtrisez vos aptitudes à vous balancer et à sauter sur les parcours d’obstacles épiques où chaque mort est une leçon. Les niveaux sont faits avec divers objets et ennemis, chaque niveau récompense vos compétences d’escalade et votre agilité. Les niveaux sont répartis en 11 chapitres, chaque chapitre ayant son propre péril unique : cubes suspendus, gobelins et crânes, plateformes coulissantes et tournantes, faux planchers, canons, caisses. Le travail d’équipe est crucial dans le mode coop local, où vous devrez travailler ensemble afin d’atteindre les portails qui débloquent le prochain niveau. 60 niveaux explorables et remplis de défis vous attendent. Indépendant glisser sauter balancer attraper jeu difficile jeu précis pixelart niveaux faits à la main multijoueur chouette.

Castle Kong sortira le 25 février sur la console hybride de Nintendo à un prix de 6.99€ (6.99$ aux Etats-Unis).

Castle Kong est notre hommage à ce que nous considérons comme le meilleur jeu jamais réalisé. Bref … Ce qui rend l’âge d’or du jeu d’arcade si amusant, c’est un concept simple: 1 pièce (ce qui signifie pas de redémarrage ni de vie supplémentaire. Il n’y a pas de pièces réelles ou virtuelles pour la version Nintendo Switch™ du jeu), 3 vies. jouez jusqu’à ce que vous mouriez ou frappiez l’écran de mise à mort et définissez un score élevé. Et c’est ce qu’est Castle Kong. Tout comme le jeu sur lequel il est basé, CK sera un jeu impitoyable, 4 étapes, 22 niveaux! Vous incarnez PauperBoy, un jeune enfant qui cherche à sauver PrincessGirl des griffes maléfiques de BaronMan. Contrairement à ses prédécesseurs, nous tirons parti de la puissance de la connectivité pour accueillir des tournois (avec un championnat!), Vérifier les scores élevés et avoir un classement mondial. Et comme toujours, si quelqu’un est intéressé, un écran de mise à mort arrive.

Sir Lovelot sortira le 3 mars. Sir Lovelot est en quête de l’amour de sa vie. Rejoins-le dans ce jeu de plate-forme délirant, où impressionner des demoiselles effrontées est plus dur qu’un cœur de pierre!

Assurément, Sir Lovelot le sent bien, et il est déterminé à parcourir les quatre coins de Lululand, de château en château, pour trouver l’amour de sa vie! Ton objectif est de collecter une sélection de cadeaux à offrir à la prochaine demoiselle, tout en évitant les situations périlleuses et en combattant des créatures étranges, le plus rapidement possible! Le jeu comporte plus de 40 excellents niveaux de plate-forme faits à la main, allant de l’escalade à la corde et des glissades sur les murs au saut en hauteur et à la plongée dans l’eau. Sir Lovelot peut retenir son souffle très très longtemps! À toi maintenant, Sir Lovelot. Tu peux le faire!

Caractéristiques

• Une aventure en solo, étrangement familière et pourtant comme aucune autre

• Des centaines d’écrans de défis de plates-formes, sur plus de 40 niveaux

• Tout un arsenal d’ennemis inhabituels qui parcourent le terrain

• Des dizaines de raccourcis sournois, des trésors secrets et des œufs d’or

• Une magnifique bande-son originale signée Alexander Falinski

Later Alligator sortira en mars.

On terminera ce soir avec Rodent Warriors sui sortira ce jeudi 18 février à 9€99.