Remothered: Broken Porcelain se renouvèle avec un patch majeur

Une pléthore de correctifs mis en œuvre depuis la sortie de la suite du survival horror montre l’attachement de Stormind Games à l’amélioration du jeu

Walnut Creek, Californiee, 16 février 2021 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games, le studio de direction Darril Arts, et le développeur Stormind Games annoncent aujourd’hui un patch de mise à jour massif qui détaille plusieurs améliorations du jeu survival horror Remothered: Broken Porcelain. Le jeu est disponible depuis Octobre 2020 sur PC via Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4, et Xbox One. Les notes de patch complètes peuvent être trouvées ici.

“Stormind Games a travaillé dur sur les mises à jour de Broken Porcelain afin de s’assurer que les joueurs puissent vivre le jeu comme nous souhaitons qu’ils le vivent“, déclare Antonio Cannata, PDG et co-fondateur de Stormind Games. “Le jeu est maintenant dans son état le plus abouti, grâce à l’aide de notre communauté de joueurs dévoués qui ont pris le temps de nous écrire et de nous signaler des bugs. Nous ne pourrons jamais assez remercier tous les fans qui ont soutenu le jeu depuis le début, et ceux qui ont reconnu notre travail acharné et notre amour pour les joueurs.”

“Nous sommes reconnaissants d’avoir des partenaires comme Stormind Games et Darril Arts qui se soucient vraiment des joueurs et qui ont travaillé sans relâche pour améliorer le jeu depuis son lancement,” ajoute Shane Bierwith, Vice-Président Exécutif du marketing international chez Modus Games.

Les mises à jour du jeu comprennent : des optimisations générales, des corrections de bugs, des améliorations de l’éclairage et de la musique, le polissage des animations, et plus encore. Pour les dernières mises à jour, rendez-vous sur le site de Modus Games.

Remothered: Broken Porcelain accentue l’atmosphère incroyablement oppressante de la série tout en donnant aux joueurs de nouvelles capacités pour tenir à distance les horreurs effroyables qu’ils rencontreront. Les nouveaux objets à fabriquer et le système de furtivité offrent des opportunités pour distraire et échapper aux ennemis. Les joueurs peuvent alors gagner un temps précieux afin de résoudre des énigmes et poursuivre un récit captivant, rencontrer les habitants de l’auberge Ashmann et lutter pour leur survie.