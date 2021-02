Faites chauffer votre moteur dès le 22 avril 2021 avec MotoGP 21 !

Milestone et Dorna Sports S.L. sont fiers d’annoncer MotoGP™21. Le prochain chapitre de l’incroyable franchise de jeux de simulation de deux roues, sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (en version code dans la boîte) et PC, le 22 avril 2021 .

MotoGP™21 est prêt à passer à la vitesse supérieure, en proposant une expérience sans précédent. La saison 2021 du championnat du monde du Grand Prix moto est à l’honneur, enrichie grâce à la puissance de la nouvelle génération de consoles.

Le mode Carrière de Manager est de retour, plus progressif et stratégique que jamais. Accompagné d’une I.A neuronale plus intelligente et plus avancée, ainsi que d’un gameplay amélioré pour être plus fidèle à la réalité, MotoGP™21 proposera aux joueurs une simulation de course encore plus immersive !

Une véritable expérience MotoGP™.

La nouvelle édition du mode Carrière de Manager permet aux joueurs d’explorer plus en profondeur le management, notamment avec de nouvelles fonctionnalités, sur et en dehors de la piste. Rassembler la meilleure équipe possible et personnaliser votre moto sont les clés pour remporter la victoire. Être rapide sur la route ne dépend plus que de vous !

Le manager dirige son équipe et aide les coureurs à remporter de nouveaux contrats prestigieux. A ses côtés, l’ingénieur en chef travaille pour augmenter les Points de Recherche, remportés chaque semaine ou pendant des sessions d’entrainement libre. Enfin, l’analyste de données s’occupe de trouver l’équilibre parfait pour chaque secteur de développement à améliorer, dans l’objectif de rendre l’équipe plus efficace et dynamique. Ces éléments ont été ajoutés dans le but de proposer une expérience managériale plus complète et approfondie.

Le chemin sera sinueux pour atteindre les sommets. Embaucher les bonnes personnes est essentiel à votre succès, en passant du manager de l’équipe, au directeur technique qui est en charge du département R&D. Bien entendu, il ne faut pas oublier de recruter le coureur, une jeune star talentueuse prête à mener l’équipe vers la victoire.

Dans MotoGP™21, la personnalisation passe à l’étape supérieure pour se rapprocher encore plus de la réalité. Assignez les membres de votre équipe à n’importe quelle branche de développement et investissez vos points de R&D pour améliorer la puissance du moteur, l’aérodynamisme, le cadre, ainsi que les composants électroniques de la moto, tels que le Traction Control, les freins, le système Anti-Wheelie et le Power Mapping. L’apparence du véhicule étant également importante, un éditeur de moto est disponible. Il est alors possible de modifier le casque, la livrée, la tenue, les autocollants et le numéro du coureur.

Le futur des jeux de course de moto est là !

Cette année, le gameplay a également été retravaillé, proposant notamment de nouvelles fonctionnalités iconiques. L’objectif étant de proposer une simulation de course remplie d’adrénaline et de stratégie.

Séquence de récupération de la moto . Quand vous tombez, vous ne réapparaitrez pas automatiquement sur la piste. Vous devrez ainsi vous lever et vous remettre sur votre moto, aussi vite que possible. Prenez garde à la manière dont vous prenez les virages.

. Quand vous tombez, vous ne réapparaitrez pas automatiquement sur la piste. Vous devrez ainsi vous lever et vous remettre sur votre moto, aussi vite que possible. Prenez garde à la manière dont vous prenez les virages. Température des freins . Courir n’est pas qu’une question de vitesse, mais également de stratégie. En effet, la gestion de la température de vos freins est la clé pour garder la situation sous contrôle. Si la température est trop élevée ou trop basse, ils risquent de perdre en efficacité.

. Courir n’est pas qu’une question de vitesse, mais également de stratégie. En effet, la gestion de la température de vos freins est la clé pour garder la situation sous contrôle. Si la température est trop élevée ou trop basse, ils risquent de perdre en efficacité. Pénalité de temps. Cette fonctionnalité tant demandée est enfin présente dans MotoGP™. Cela signifie que les pénalités peuvent maintenant être plus spécifiques.

Cette fonctionnalité tant demandée est enfin présente dans MotoGP™. Cela signifie que les pénalités peuvent maintenant être plus spécifiques. Système de suspension de la moto. Le niveau de réalisme augmente encore. Cette fonctionnalité est dédiée à tous les amoureux de la simulation de moto.

Comme 2021 est l’année de la nouvelle génération de consoles, MotoGP™21 est également prêt à offrir des ajouts immanquables. Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X profiteront d’une résolution dynamique jusqu’en 4K et 60 FPS, mais également de temps de chargement réduits. De plus, pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans l’adrénaline de la compétition, les courses en ligne pourront accueillir jusqu’à 22 joueurs sur next-gen. Les joueurs PlayStation profiteront, quant à eux, des fonctionnalités incroyables proposées par la manette DualSense™.

A.N.N.A, l’intelligence artificielle révolutionnaire de Milestone qui se base sur l’apprentissage automatique, a elle aussi évolué. Elle permet au jeu de s’adapter en fonction de votre façon de jouer et réajuste encore davantage la rapidité, l’intelligence et la précision dans la conduite de vos concurrents.

Et ce n’est que le début ! MotoGP™21 sera continuellement alimenté en contenu au fil des mois à travers de nombreuses mises à jour.