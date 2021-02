La taille eShop des annonces Nintendo Switch du Direct (Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush, Miitopia, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ce soir, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

World’s End Club – 8.1GB

Tales from the Borderlands – 8.0GB

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 7.5GB

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – 6.3GB

Legend of Mana – 5.9GB

Mario Golf: Super Rush – 4.9GB

Knockout City – 4.3GB

SaGa Frontier Remastered – 3.4GB

Miitopia – 3.1GB

Famicom Detective Club: The Missing Heir – 2.0GB

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind – 1.9GB