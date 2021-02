Nouveau trailer de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch

Lors du “Nintendo Direct” streamé hier, Capcom a partagé de nouveaux détails sur Monster Hunter Rise, le prochain volet de la célèbre série d’Action/RPG Monster Hunter.

Monstres inédits, mais aussi retour de créatures bien connues des fans, nouvelles zones de chasse et un aperçu de ce que sera la Calamité imminente, constituent les moments forts de cette nouvelle bande-annonce de Monster Hunter™ Rise. Le Rakna-Kadaki et l’Almudron font leur grand début dans la saga phare de Capcom et cinq Monstres plébiscités par les joueurs refont parler d’eux dans ce nouvel opus. De leur côté on découvre les habitants du village de Kamura qui font front devant la menace qu’est la Calamité. Après avoir quitté le village, les chasseurs pourront explorer les nouvelles Cavernes de lave et les Plaines de sable brûlées par le soleil, en plus des lieux de chasse déjà révélés, lorsque le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™ le 26 mars 2021.

Au cours de leur enquête sur la source de la Calamité à venir, les chasseurs rencontreront le redoutable Rakna-Kadaki. Le Rakna-Kadaki couvre son corps de fils, masquant ses appendices dans un linceul blanc. Ce fil est également utilisé pour entraver les mouvements des chasseurs, en les maintenant sur place avant que le Rakna-Kadaki ne crache un gaz combustible de sa gueule. Bien que le Rakna-Kadaki soit un prédateur féroce, il est également connu pour transporter ses larves Rachnoïdes pour l’aider à se déplacer et à capturer ses proies. Le Rakna-Kadaki et sa couvée s’installent dans les fissures et les crevasses de la pierre autrefois en fusion des Cavernes de lave. Les grottes massives des Cavernes de lave ont été construites au cours des siècles par deux forces opposées : la lente et torride coulée de lave et un torrent régulier d’eau claire et froide. Les chasseurs doivent rester attentifs au Rakna-Kadaki et à toutes sortes de menaces, tout en explorant ce lieu dangereux, mais pittoresque.

Sous l’impulsion de la Calamité, l’Almudron, normalement isolé, est descendu de sa montagne natale pour faire des ravages dans les colonies près de Kamura. Ce monstre se couvre le corps de boue pour détourner les attaques et jette la boue collante sur les chasseurs qui s’approchent pour les empêcher de bouger. Le liquide doré qu’il sécrète de sa queue dissout le sable et la pierre, permettant à l’Almudron d’arrêter ses proies en créant instantanément une aire de sables mouvants. L’Almudron est une menace qu’on retrouve principalement dans les sauvages et arides Plaines de sable. Là, les sables brûlés par le soleil dégagent une chaleur oppressante pendant la journée, et la nuit, la région est magnifiquement éclairée par le clair de lune qui n’offre aucune protection contre les prédateurs nocturnes.

Les chasseurs devront également faire face à un certain nombre de monstres de retour en bravant les Cavernes de lave et les Plaines de sable, dont la Rathian “Reine de la Terre”, le Diablos, le Rajang facilement enragé, le Basarios autrement surnommé la « Wyvern de pierre » et le tournoyant Volvidon.

En plus d’avoir un aperçu des jumelles Hinoa et Minoto, les fans ont pu voir dans ce nouveau trailer un Monstre Supérieur qui menait la horde vers Kamura. De plus amples informations sur la calamité seront bientôt communiquées.

À propos de Monster Hunter Rise :

Monster Hunter Rise est un Action/RPG qui transportera les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un tout nouveau lieu qui attire les visiteurs grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les Chasseurs auront enfilé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes, de tout nouveaux terrains de traque les attendront, comme les anciennes ruines du Temple oublié et bien d’autres encore. Pour la toute première fois, des actions « d’accrochage » des Monstres à l’aide d’un “Filoptère“, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent des manœuvres aériennes novatrices favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables qui offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque, tandis que les Palicos, “Felyne” bien connus de l’univers Monster Hunter, reviendront en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison.

Au fur et à mesure que les joueurs vaincront des monstres et progresseront dans le jeu, des objets provenant d’ennemis tombés au combat pourront être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie. Les chasseurs peuvent relever ces défis en solo, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en jeu local ou coopératif en ligne, tout en profitant de la polyvalence du système Nintendo Switch™, qui permet de chasser partout, à tout moment et avec n’importe qui !

Monster Hunter Rise est un action/RPG développé par Capcom et édité et distribué en Europe par Nintendo. Il est prévu sur Nintendo Switch en versions physiques et dématérialisées le 26 mars 2021.