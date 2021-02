Sortie de Capcom Arcade Stadium et annonce du mode Coopératif pour Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Hier, à l’occasion du Nintendo Direct diffusé hier, Capcom a révélé que les 32 classiques de l’arcade inclus dans Capcom Arcade Stadium sont dès à présent disponibles en téléchargement sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch™. Les joueurs vont pouvoir revivre l’âge d’or des salles de jeux sur la console grâce à Capcom Arcade Stadium. Cette compilation propose trois packs différents de 10 jeux qui mettent chacun en valeur des titres Capcom de la grande époque de l’Arcade. La collection comprend également le jeu gratuit 1943 – The Battle of Midway – et le jeu complémentaire séparé Ghosts ‘n Goblins. Les fans de rétro-gaming peuvent choisir des packs spécifiques ou acheter une option tout-en-un contenant directement les 32 jeux cultes.

Les trois packs individuels de Capcom Arcade Stadium donnent accès à des classiques des années 80 comme BIONIC COMMANDO et STRIDER, ou à des hits des années 90 comme SUPER STREET FIGHTER II TURBO. Ghosts ‘n Goblins sera disponible en tant que jeu additionnel. Les joueurs peuvent également opter pour le pack tout-en-un contenant les 32 jeux : les trois packs de 10, le jeu gratuit 1943 – The Battle of Midway – et le jeu additionnel Ghosts ‘n Goblins. En plus de sa sortie sur Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium sera également disponible sur la console PlayStation®4, la Xbox One et Steam. De plus amples informations concernant ces plateformes seront révélées ultérieurement.

Pour célébrer le grand retour de la légendaire série de Capcom, le jeu original Ghosts ‘n Goblins sera disponible gratuitement dans Capcom Arcade Stadium avant la sortie du nouvel épisode de la saga, Ghosts ‘n Goblins Resurrection, prévue le 25 février. Après cette date, le jeu complémentaire Ghosts ‘n Goblins sera disponible à l’achat individuel ou dans le cadre du pack tout-en-un Capcom Arcade Stadium.

Le Nintendo Direct a également été l’occasion de découvrir que Ghosts ‘n Goblins Resurrection introduira pour la toute première fois un mode coopératif local dans l’univers de Ghosts ‘n Goblins. Les amis et les membres de la famille peuvent désormais s’associer à Arthur dans sa quête pour vaincre le mal en tant que l’un des trois personnages de soutien : Barry, qui crée des barrières pour se protéger, Kerry, qui porte Arthur à travers les dangers, et Archie, qui peut créer des ponts.

À propos de Capcom Arcade Stadium :

Certains jeux de cette collection incontournable comprendront un multijoueur local (jusqu’à quatre joueurs). De plus, chaque titre est livré avec une variété d’options qui peuvent être ajustées telles que la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres d’affichage, les filtres d’affichage et de nombreuses images incluant une variété de bornes d’arcade reproduites en 3D. Chaque jeu est également doté d’une fonction de retour en arrière, qui permet aux joueurs de remonter dans le temps pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu. Qu’il s’agisse de vaincre un boss ou de s’entraîner sur un segment de jeu délicat, la fonction Rewind permet une nouvelle manière d’appréhender le gameplay. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans les différents titres proposés, ils construiront leur classe CASPO. L’augmentation de la classe CASPO déverrouillera les visuels des bornes d’arcade en 2D et 3D pour une immersion encore renforcée. Les joueurs qui cherchent à se faire un nom pourront également s’attaquer au “Timed Challenge” et au “Score Challenge” pour chaque titre afin de revendiquer leur place dans les classements en ligne.

À propos de Ghosts ‘n Goblins Resurrection :

La série légendaire de jeux de plates-formes est de nouveau à l’honneur ; Ghosts ‘n Goblins Resurrection marque le retour de la série héroïque qui a débuté il y a plus de 35 ans. Rendant hommage à Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts, le dernier opus combine le gameplay d’action et de plates-formes de la licence avec un design inspiré des livres du Moyen-âge. Le nouveau jeu suivra une fois de plus le vaillant chevalier Arthur dans sa course, ses sauts et ses combats à travers des scènes menaçantes se déroulant dans le royaume des démons. Arthur doit vaincre d’innombrables ennemis macabres dans sa quête pour sauver la princesse de l’emprise maléfique du Seigneur Démon. Les braves chevaliers qui oseront porter secours à la princesse devront procéder avec une extrême prudence alors que des dangers terrifiants les attendent, retrouvant notamment des ennemis comme les Zombie, Skeleton Murderer, Pigman ou autres Red Arremer. Ghosts ‘n Goblins Resurrection est prévu en version dématérialisée le 25 février 2021 sur Nintendo Switch.