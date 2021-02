Microids dévoile le party-game Les Sisters Show Devant !

Wendy et Marine s’invitent chez vous pour une énorme fête de fin d’année !

Paris, 19 février 2021 – Wendy et Marine, les célèbres Sisters de la BD éponyme publiée chez Bamboo édition, vont bientôt organiser une énorme fête de fin d’année sur consoles et PC. Découvrez le teaser du jeu sans plus attendre.

Inspiré de la bande-dessinée créée par William et Christophe Cazenove et développé par Balio Studio, ce jeu d’aventure/party-game proposera aux joueurs de se lancer dans un mode aventure unique mais aussi dans un party-game fun et survitaminé pour s’amuser en famille ou entre amis !

Wendy, l’ado râleuse, souhaite organiser une fête de fin d’année à la maison. Avant qu’elle ne puisse le demander à ses parents, sa chipie de petite sœur Marine pique son idée et la devance. Mais les parents n’autorisent qu’une seule fête… Pour savoir qui l’organisera, les deux sœurs se lancent une série de défis plus déjantés les uns que les autres !

En plus de son mode aventure solo qui proposera aux joueurs de découvrir un monde ouvert et de nombreux défis à réaliser, le jeu offrira également un mode multijoueur jouable jusqu’à 4 joueurs (où il sera possible de choisir parmi 16 personnages tirés de l’univers de la BD). Les Sisters Show Devant !, le jeu parfait pour jouer en famille ou entre amis !

De plus, les voix officielles de la série animée feront également partie de la fête. Vous retrouverez dans Les Sisters Show Devant ! Anaïs Delva (Wendy), Kelly Marot (Marine) ou encore Maryne Bertieaux (Sammie) et Emmanuel Garijo (Papa).

« Les Sisters est une série magique. Une success story comme on n’en connaît peu durant une carrière d’éditeur. Tout a commencé il y a 12 ans, lorsque William a décidé de partager sur son blog le quotidien de ses deux filles entre prises de bec, fous rire et bouffées de tendresse. Une dizaine d’années plus tard, la sauce a pris : 5 millions d’albums vendus, une trentaine de romans jeunesse, un dessin animé à succès, un magazine dédié et un long-métrage en développement. Rien n’arrête ces deux sœurs aussi pestouilles qu’attachantes ! Et les voir s’animer, vivre et bouger à travers différents supports fidèles à l’esprit de la série est un sentiment toujours aussi agréable. Avec ce jeu vidéo, j’en connais deux qui vont s’éclater ! » déclare Olivier Sulpice, président fondateur de Bamboo édition.

Modes de jeu proposés :

Mode Aventure (solo) Vivez une aventure unique dans un monde ouvert à explorer, réussissez avec Marine ou Wendy les 24 défis, complétez les 35 quêtes et récoltez l’ensemble des items à collectionner.



Mode Multijoueur (1 à 4 joueurs) Mode Défis : jouez aux mini-jeux de votre choix avec vos amis. Mode Tournoi : Tentez de gagner le tournoi en étant le meilleur à chaque tour de votre partie. Mode Tout ou Rien : Enchaînez les 24 mini-jeux à la suite. Mode Tour du Monde : Choisissez chacun votre tour votre mini-jeu préféré et soyez le meilleur dans votre activité favorite.



Les Sisters Show Devant ! sera disponible dès le 16 juin 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X.

Pour rappel, la distribution de Les Sisters Show Devant ! en France sera assurée par la nouvelle filiale de Microids, Microids Distribution France.

Caractéristiques du jeu :