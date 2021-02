19 nouveaux jeux annoncés (ou datés) sur Nintendo Switch

On commence avec une annonce de la Blizzard’s BlizzCon Online event!

The Blizzard Arcade Collection est annoncé et rendu disponible immédiatement pour 19,99 €.

Plongez dans le passé de Blizzard ! Grâce à la Blizzard® Arcade Collection, trois grands classiques de nos jeux console s’invitent sur les plateformes modernes pour toucher une nouvelle génération de joueurs.

JEUX INCLUS :

Blackthorne® : incarnez le capitaine mercenaire Kyle Blackthorne, explorez une planète extraterrestre, libérez le peuple androthi et accomplissez votre destinée.

The Lost Vikings® : aidez trois Vikings, Erik, Baleog et Olaf, à venir à bout de plateformes et de puzzles toujours plus coriaces pour rentrer chez eux.

Rock N’ Roll Racing® : prenez part aux courses automobiles les plus explosives de 1993. RNRR est de retour avec une bande originale composée de classiques rock et metal agrémentée de quelques nouvelles surprises.

NOTRE HÉRITAGE PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR :

La Blizzard Arcade Collection contient deux Original Editions différentes de chaque jeu ainsi qu’une nouvelle Definitive Edition !

Les Original Editions reprennent les jeux que vous connaissez en y ajoutant de nouvelles améliorations de confort : définissez vos propres raccourcis, remontez le temps pour revenir jusqu’à 10 secondes en arrière, sauvegardez et chargez vos parties, et regardez des parties de Blackthorne et The Lost Vikings (que vous pouvez rejoindre à tout moment). Ces améliorations peuvent varier selon les jeux et les éditions.

Les Definitive Editions reprennent le contenu fantastique des Original Editions et y ajoutent quelques bonus : un mode multijoueur local amélioré pour The Lost Vikings et Rock N’ Roll Racing, de nouveaux titres et des morceaux interprétés par les artistes originaux pour Rock N’ Roll Racing, une nouvelle carte pour Blackthorne, une localisation en 12 langues*, et plus encore.

VISITEZ LE MUSÉE :

Le musée de la Blizzard Arcade Collection contient une myriade de trésors tout droit sortis d’un autre temps.

Art et artéfacts : admirez les boîtes des jeux, les illustrations, les supports promotionnels et bien d’autres reliques de l’époque de ces classiques.

Musique : écoutez les thèmes des éditions originales de Blackthorne et The Lost Vikings.

L’envers du décor : entrez dans les coulisses, découvrez le travail de développement ainsi que du contenu jamais utilisé et approfondissez l’histoire de ces jeux cultes.

Interviews : découvrez l’envers du décor et rencontrez les développeurs de ces jeux cultes.

Au cours du Nintendo Direct japonais, Nintendo a dévoilé le titre Crayon Shin-chan « Ora and Dr. Summer Vacation » – A Seven-Day Trip That Never Ends – sur Nintendo Switch pour de l’été 2021.

Konami sortira au Japon l’été prochain eBASEBALL Professional Baseball Spirits 2021 Grand Slam.

Bladed Fury est maintenant daté sur la Nintendo Switch: le 25 mars en version physique et numérique.

Night Vision est disponible depuis aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 8.99€.

Arcade Archives CYBATTLER est lui aussi disponible pour $7.99 / €6.99 / £6.29.

Drive Buy sortira le 12 mars prochain.

G-Mode Archives: Irekae IQ Crossword sortira au Japon le 25 février.

Kill It With Fire sortira lui le 3 mars pour 14,99 €.

L’araignée. L’ennemi juré de l’humanité, depuis l’aube des temps. En tant qu’agent exterminateur de Kill It With Fire, c’est à vous qu’il revient de l’affronter ! Rassemblez tout un arsenal pour traquer ce fléau à huit pattes dans un voyage à travers le temps, l’espace et les lotissements – enfin, pas forcément dans cet ordre. Pour vaincre les araignées, vous devrez exploiter leur point faible : leur crainte du FEU. Ou des armes à feu. Ou des explosions, des armes de jet, des trucs qui peuvent les écraser… en gros, tout ce qui vous passera sous la main. Mais rien n’est simple : il faut d’abord débusquer l’ennemi. Utilisez des technologies de pointe en matière de détection d’arachnide pour localiser précisément vos cibles parmi plusieurs centaines de cachettes potentielles, mettez-y le feu, puis écrasez l’araignée avec une poêle à frire quand elle cherchera à vous fausser compagnie. C’est le seul moyen d’être sûr de votre coup.

Sapper: Defuse the Bomb Simulator est annoncé sur Nintendo Switch.

Recherche, crochetage, piratage, désamorçage, travail sous pression. Bienvenue dans le quotidien d’un démineur. Le courage se forge dans le tic tac des bombes à retardement et la sensation des sueurs froides dans le dos.

Witchery Academy est annoncé sur Nintendo Switch.

Legal Dungeon sortira le 3 mars pour 9,99 €.

Un labyrinthe de crimes et de châtiments – et de quotas. Détective de police dans un véritable donjon administratif composé de huit enquêtes, plongez dans une montagne de documents, rassemblez des preuves, faites face aux suspects et rendez votre verdict : « coupable » ou « innocent » ? Votre jugement affectera non seulement le destin de l’accusé, mais aussi le vôtre. La Justice a-t-elle toujours raison ? Dans Legal Dungeon, vous devez organiser des documents d’enquêtes policières. Examinez et donnez votre verdict sur des rapports allant du vol mineur au meurtre, dans huit affaires criminelles différentes. Legal Dungeon vous apprendra qu’appréhender et punir les criminels sont l’essence même de la sécurité publique. Vous deviendrez rapidement capable de révéler les véritables coupables.

Mike Dies est aussi annoncé pour le même jour, pour le même prix.

Ruinverse sortira le 3 mars sur Nintendo Switch.

Suivez Kit, un transporteur au bon cœur, et Allie, son ami d’enfance vif, alors qu’ils font équipe avec un escroc de troisième ordre, un médecin charlatan et un nain farfelu pour parcourir le monde dans leur quête pour sauver Allie d’un sort qui menace son existence même, tout en vivant leurs moments de triomphe et d’épreuves dans ce qui est sûr d’être un voyage inoubliable pour les amateurs de RPG du monde entier ! Étonnamment, Allie a l’âme d’un autre être en elle. Chaque fois qu’elle entre en contact avec Kit, les âmes changent de place. Qu’arrivera-t-il à cette étrange équipe dans leur aventure ? Utilisez l’arbre de compétences pour attribuer des points de compétence et concentrez-vous sur la maîtrise d’une seule compétence ou d’une variété de magie. Avec de nombreux boss uniques à affronter et des équipements puissants lâchés par des ennemis lors de batailles au tour par tour, les défis sont illimités.

Offroad Mini Racing sort aujourd’hui pour 5.99€.

Dérivez, glissez, dérapez ! Offroad Mini Racing est le jeu de course automobile en perspective isométrique 3D qui rend les courses plus amusantes que jamais. En tant que pilote expérimenté, vous devrez réussir à conduire votre voiture sur des bosses et des sauts, sur des routes étroites et même sur la glace. Évitez les collisions et ne vous laissez pas dépasser par les voitures rapides pilotées par ordinateur. Le jeu s’appuie sur le meilleur moteur de physique automobile disponible pour des sensations de conduite réelles et sur un système d’intelligence artificielle très efficace pour les voitures pilotées par ordinateur. Il propose des graphismes 3D en haute définition, ainsi que des musiques rock et des effets sonores réalistes. Si vous aimez les jeux de voitures, celui-ci est différent, il est pour vous !

Ski Jump Challenge est aussi disponible sur Nintendo Switch.

Préparez-vous pour la vraie folie hivernale ! Voici le Ski Jump Challenge, le jeu si jouable que vous ne voudrez plus jamais arrêter de jouer. C’est si facile que n’importe qui peut y jouer et si réaliste que vous pouvez contrôler toutes les actions de votre sauteur à ski.

Scarlet Deer Inn annoncé sur Nintendo Switch.

iota annoncé pour le 24 février à un prix de 7.99€.

iota est un jeu de plateforme de précision hardcore avec une différence importante: il n’y a pas de bouton de saut. au lieu de cela, vous rebondirez de haut en bas, de gauche à droite alors que vous vous battez encore et encore pour atteindre le prochain essai. Avez-vous ce qu’il faut ? pouvez-vous battre iota ?

Give It Up! Bouncy sortira lui le 4 mars pour 9.99€.

Pour terminer cet article, voici le top des ventes de la semaine sur l’eShop aux Etats-Unis, de la 3DS:

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Red

5. Pokemon Gold

6. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

7. Zelda: Ocarina of Time 3D

8. Pokemon Silver

9. Pokemon Omega Ruby

10. Zelda: Majora’s Mask 3D

11. Super Mario 3D Land

12. Pokemon Alpha Sapphire

13. Pokemon Blue

14. Super Mario Bros. 3

15. EarthBound

16. Zelda: Oracle of Ages

17. Rhythm Heaven Megamix

18. Pokemon X

19. Pokemon Y

20. Zelda: Oracle of Seasons

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Super Mario 3D Land Video

7. IronFall Trailer

8. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

9. Pokemon Rumble World Trailer

10. Pokemon Bank Trailer

11. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

12. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

13. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

14. Pokemon Yellow Trailer

15. Nintendo Minute – Tomodachi Life

16. Nintendo Badge Arcade Trailer

17. Introducing Tomodachi Life

18. Tomodachi Life Direct 4/10/14

19. Super Mario World Trailer

20. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo