De nombreux jeux Wii U et 3DS ont été retiré de l’eShop

Il n’y a pas si longtemps, Nintendo a retiré de nombreux jeux jeux DSiWare de la boutique DSi. Peu de temps après, la plupart de ces jeux ont été remis en service.

Aujourd’hui, un certain nombre de jeux Wii U ont été retirés de la boutique en ligne Wii U. Nous ne savons pas si cette situation est différente de celle des jeux DSiWare ou non, donc il est possible qu’ils ne reviennent pas. Nintendo a depuis longtemps abandonné la Wii U, mais l’eShop de la console est toujours en activité.

Voici les titres qui ont disparu sans laisser de trace (Le plus notable d’entre eux est probablement Super Meat Boy):

Chomp Chomp Party

Color Symphony 2

Dodge Club Party

Electronic Super Joy: Groove City

Factotum

FreezeME

Gaiabreaker

Kick & Fennick

psyscrolr

Regina & Mac

Replay: VHS is not dead

Shadow Puppeteer

Star Ghost

Temple of Yog

The Beggar’s Ride

The Bridge

De plus, du côté de 3DS, il semble que Monster Shooter et Iron Combat : War in the Air aient disparu de l’eShop. Il ne semble pas s’agir de départs récents et il se peut qu’ils aient déjà disparu depuis un an ou deux.

