My Universe – PET CLINIC CATS & DOGS (Nintendo Switch) – Le test

Nouvel opus de la série My Universe cette fois-ci destinée aux enfants qui souhaitent devenir vétérinaires : My Universe Pet Clinic Cats & Dogs ! Ce nouveau jeu vous propose de reprendre la clinique vétérinaire de votre grand-père, tout en soignant les animaux de vos clients et de développer celle-ci.

Votre journée en tant que vétérinaire

Chaque journée sera identique, vous recevrez 2 animaux par jour, chien ou chat accompagné de leur maître. Après avoir pris conscience du problème décrit par le propriétaire à l’accueil de la clinique, vous irez chercher votre patient en salle d’attente. Avant de la conduire dans la salle d’examen une petite séance de câlin/grattouille s’impose pour déstresser l’animal et que l’examen se passe au mieux.

Une fois l’animal en confiance il sautera sur la table d’examen et à vous de jouer. Selon les symptômes décrits par le propriétaire de l’animal une série de mini-jeux sera lancée vous permettant d’identifier la cause du mal-être de l’animal et d’appliquer les soins nécessaires. Que ce soit chien ou chat, les animaux pourront avoir exactement les mêmes maladies : tiques, blessures légères, problème de stress ou encore mauvaise alimentation…

Chaque partie du diagnostic et du traitement donnera accès à un mini jeu qui consistera à appuyer sur des touches en suivant les indications à l’écran :

Examiner les pattes de l’animal via une loupe en appuyant sur A,

Lui mettre du désinfectant puis de la pommade sur une plaie en appuyant juste le temps nécessaire sur la bonne touche,

Mettre un pansement à l’aide des sticks directionnels,

Faire une piqûre via diverses instructions à l’écran,

Préparer un médicament en mélangeant des vitamines et autres plantes…

Des pathologies réelles qui rendent le jeu crédible surtout pour ceux qui sont passionnés par nos amis à quatre pattes.

À la fin de chaque examen, vous devrez indiquer ce que vous avez fait et donner un conseil au propriétaire par rapport à une proposition de 3 ou 4 choix et noter avec un smiley l’attitude de l’animal pendant l’examen.

Chaque patient vous offrira également un cadeau ! soit des plantes et autres objets pour décorer la clinique soit de l’argent pour améliorer plus rapidement votre clinique.

Amélioration de la clinique

Au fur et à mesure que vous guérissez des animaux, vous récoltez de l’argent et des points (selon la qualité de vos prestations) qui vous permettent d’améliorer votre clinique. Vous pourrez débloquer plusieurs salles qui vous permettront de traiter de plus en plus de maladies comme une salle de douche, une salle de radio ou un laboratoire pour préparer les remèdes.

Afin de guider le joueur dans le développement de la clinique, chaque soir à la fermeture vous aurez quelques missions à faire : ouvrir une salle de bains, décorer un autre, arroser les plantes…

Un petit côté gestion sympathique booster par la venue de temps en temps d’une ancienne employée qui travaille maintenant dans la clinique concurrente et qui viendra dénigrer votre travail. Rien de tel qu’un peu de rivalité pour vous booster à mieux faire votre travail et à développer d’autant plus votre clinique.

Chaque salle que vous débloquerez donnera accès à des soins supplémentaires à réaliser pour soigner vos patients et donc à de nouveaux mini-jeux.

Si obtenir assez de points pour débloquer les salles est extrêmement facile pour un adulte, un enfant mettra sans doute plus de temps en fonction de la précision des soins qu’il réalise. Pour vous donner une idée, en 2h de jeu nous avions débloqué 5 ou 6 salles supplémentaires.

Les salles peuvent également être améliorées pour augmenter ou améliorer votre capacité à soigner les différentes pathologies de nos charmantes boules de poils.

La patte graphique

Le jeu est très soigné niveau graphisme et musique comme tous les My Universe. On retrouve d’ailleurs les mêmes personnages et à peu près le même design pour la clinique que pour My Universe Maîtresse d’école.

Là où nous avons été agréablement surpris, c’est par la diversité des espèces de chien et de chat qui sont clients de la clinique. Ils sont assez bien modélisés pour qu’on reconnaisse la race et mignons pour faire craquer les plus jeunes. Leurs expressions sont bien réalisées bien que leurs mouvements restent assez mécaniques.

L’ambiance sonore fait penser à une vraie clinique vétérinaire et mettra le joueur dans de bonnes conditions pour jouer son rôle de soigneur animalier.

Le tout satisfera les joueurs de 8 à 12 ou 14 ans.