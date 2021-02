La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Littlewood) et du Nintendo Direct (Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

World’s End Club – 8.1GB

Tales from the Borderlands – 8.0GB

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 7.5GB

AnShi – 6.3GB

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – 6.3GB

Legend of Mana – 5.9GB

Mario Golf: Super Rush – 4.9GB

Knockout City – 4.3GB

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – 3.9GB

SaGa Frontier Remastered – 3.4GB

Miitopia – 3.1GB

Clocker – 2.8GB

Battle Brothers – A Turn Based Tactical RPG – 2.8GB

Lawnmower Game: Racing – 2.1GB

Famicom Detective Club: The Missing Heir – 2.0GB

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind – 1.9GB

Minute of Islands – 1.7GB

Mike Dies – 1.6GB

Harvest Moon: One World – 1.2GB

Dat Gaem – 977MB

Task Force Delta – Afghanistan – 964MB

Kill It With Fire – 851MB

Blastful – 785MB

Katana Kata – 777MB

Wind Peaks – 708MB

Demon Hunter: Revelation – 693MB

Monster Truck XT Airport Derby – 678MB

Littlewood – 371MB

iota – 355MB

Under Leaves – 322MB

Ruinverse – 232MB

Legal Dungeon – 153MB

GraviFire – 148MB

Give It Up! Bouncy – 141MB

Thunderflash – 112MB

PAKO Caravan – 103MB

Dynos & Ghosts – 68MB

Night Vision – 66MB

Codebreaker Puzzle 1000! ENG & JAN – 59MB