Round 1 : les combattants Ryu et Chun-Li de Street Fighter s’affrontent dans Fortnite

Si vous essayez de sécuriser le point zéro, nous avons les candidats PARFAITS : les World Warriors de Street Fighter ! À compter d’aujourd’hui, deux des plus grands combattants de Capcom rejoignent la boutique d’objets.

Ryu, le maître du Shoryuken venu tout droit du Japon, est prêt à en découdre. Choisissez sa tenue blanche traditionnelle agrémentée de sa ceinture noire et de son bandeau rouge, ou sa variante Combat. La tenue Ryu est accompagnée de l’accessoire de dos Sac de frappe et de l’emote intégrée Shoryuken !

Shoryuken!

Aux côtés de Ryu, Chun-Li, autoproclamée « femme la plus forte du monde », est prête à faire ployer ses adversaires. Les joueurs vont prendre leur pied (et le sien !) grâce à la tenue Chun-Li et sa variante Nostalgie. Elle est équipée de l’accessoire de dos Super-Arcade et de l’emote intégrée Coup de pied éclair !, en hommage à l’un des plus grands jeux d’arcade de l’histoire. Complétez son attirail avec la pioche Fléau aux sept étoiles (vendue séparément).

Yatta !

Les packs Ryu et Chun-Li contiennent également l’écran de chargement « Choisissez votre joueur ! ». Autrement, les packs d’équipement de Ryu et de Chun-Li contiennent le planeur Sumo-torpille (représentant E. Honda) et deux pioches : Fléau aux sept étoiles et Panneau tabasseur.