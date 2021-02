Découvrez la version remastérisée d’un jeu culte avec Wonder Boy: Asha In Monster World !

Saint-Ouen, France – 22 février 2021 : ININ games et Just For Games sont ravis d’annoncer que Wonder Boy: Asha In Monster World, une version remasterisée inédite de Monster World IV, sortira le 28 mai en version physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Dans la lignée de Wonder Boy: The Dragon’s Trap de 2017, Wonder Boy: Asha In Monster World vous fera revivre des souvenirs rétro. Fidèle au jeu d’origine Monster World IV, découvrez une toute nouvelle ambiance graphique en cel-shading du plus bel effet pour ce jeu en 2.5D.

Pour célébrer les 35 ans de la série, le jeu Monster World IV sera inclus en exclusivité dans ces versions physiques, pour replonger pleinement dans l’ambiance du jeu MegaDrive d’origine.

Wonder Boy: Asha In Monster World sera disponible le 28 mai 2021 sur Playstation 4 et Nintendo Switch.

À propos de Wonder Boy: Asha In Monster World :

Pour célébrer le 35e anniversaire de la série Wonder Boy, l’équipe originale de Westone s’est réunie pour faire revivre le favori des fans de 1994, Monster World IV.

Un beau remake qui accorde une attention aux détails dans ses fonctionnalités et graphismes modernes mis à jour ! Du design à la musique, l’équipe revient dans Monster World pour redonner vie à l’ancien classique.

Asha se lance dans une quête pour sauver les esprits disparus et sauver le monde.

Heureusement, elle a son ami volant bleu Pepelogoo pour l’accompagner dans ses aventures. Aidez Asha à sauver le monde !

Voyagez à travers le Royaume et découvrez les nombreux trésors secrets et personnalités colorées qui peuplent le pays, collectez des pièces et dépensez les à bon escient

Bien que l’histoire reste fidèle à ses origines, de nombreuses mises à jour et fonctionnalités seront incluses dans le nouveau Wonder Boy: Asha dans Monster World.

Caractéristiques de Wonder Boy: Asha In Monster World :