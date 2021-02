Modus Games annonce le jeu d’horreur psychologique In Sound Mind sur Nintendo Switch et dévoile une édition Deluxe

L’édition Deluxe contiendra la bande son originale composée par le groupe The Living Tombstone et un artbook numérique

23 février 2021, Walnut Creek, Californie – Modus Games annonce aujourd’hui que In Sound Mind, le nouveau jeu d’horreur psychologique qui déforme la réalité, sortira aussi sur la Nintendo Switch en même temps que la Xbox Series X, PlayStation 5 et PC en 2021. De plus, l’édition Deluxe du jeu est désormais disponible en pré-commande.

L’édition Deluxe, qui sera disponible en magasin, comprendra le jeu, la bande sonore numérique de The Living Tombstone et un artbook dématérialisé. L’édition Deluxe est disponible en précommande pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et le Nintendo Switch au prix de 39,99 €. La version de base du jeu sera disponible au prix de 34,99 € sur toutes les plateformes.

L’annonce est accompagnée d’une nouvelle illustration du jeu, également dévoilée aujourd’hui. Les joueurs peuvent consulter la démo sur Steam pour avoir un aperçu de ce qui les attend dans l’expérience de jeu complète, ou écouter “A Doll’s House” sur YouTube pour avoir un premier aperçu de la musique envoûtante composée par The Living Tombstone pour la bande-son officielle du jeu.

In Sound Mind est une expérience d’horreur à la première personne qui confronte les joueurs aux dangers imprévisibles qui s’agitent dans les souvenirs. Créé par l’équipe à l’origine du légendaire mod Nightmare House 2, In Sound Mind transforme des souvenirs apparemment simples en rencontres choquantes avec des menaces terrifiantes, des scènes incroyables et un mystérieux doué de la parole.