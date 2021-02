Un nouveau beau trailer pour The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sur Nintendo Switch

Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

En Juin 2020, les fans Switch ont pu entrer dans la série Trails via le troisième opus de la saga Trails of Cold Steel. Nous vous avions proposé notre test complet de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III plus tôt l’année dernière sur cet article. Le jeu nous a laissé sur un cliffhanger en nous donnant rendez-vous au prochain opus pour avoir la conclusion de la fabuleuse et longue histoire de cette saga Cold Steel à défaut d’avoir la conclusion finale de la série Trails.

NIS America sortira la version Nintendo Switch de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, l’ultime épisode de la saga Trails of Cold Steel, le 9 avril 2021 dans une édition spéciale intitulée « Frontline Edition ».



À propos du jeu :

L’Empire d’Erebonia est au bord de la guerre ! L’histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l’Empire, dans une tentative d’arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d’Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.

Caractéristiques :