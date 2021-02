20 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence aujourd’hui avec un trailer d’un jeu très attendu: Dungeon Defenders: Awakened.

Ruffy and the Riverside sortira cette année sur Nintendo Switch.

Thunderflash sortira demain sur Nintendo Switch pour 4€99.

Inspiré des jeux d’arcade d’antan, Thunderflash vous plongera dans une zone de combat basée sur une perspective descendante où l’intensité ne faiblit jamais. Jouez en solo ou avec un partenaire, faites votre choix entre les commandos Rock et Stan, et affrontez une armée de mercenaires, des armements militaires et plus encore ! Le Cachemire est occupé par une organisation criminelle connue sous le nom de Bloody Wolf, et votre mission consiste à servir et honorer votre pays en neutralisant tous les membres de cette organisation. Affrontez des vagues successives de soldats, d’explosifs, de véhicules, de drones et de boss, et récupérez des armes plus puissantes. Montrez que vous avez l’étoffe d’un véritable guerrier !

Lawnmower Game: Racing est disponible pour 4.99€.

Lanwmover Game: Racing est le dernier ajout à la série de jeux de tondeuse à gazon. Vous pouvez maintenant sélectionner votre tondeuse à gazon préférée, 4 options différentes et conduire contre les autres adversaires de l’IA. 25 pistes avec des thèmes différents, comme les hippodromes, les villes, la neige, la forêt et bien d’autres pistes thématiques. Chaque niveau a un point de départ et une ligne d’arrivée et vous pouvez tricher et prendre des raccourcis, car vous devez vous rendre à tous les points de contrôle étincelants.

Can’t Drive This sortira sur Nintendo Switch le 19 mars.

Faites la course avec votre camion PENDANT que votre ami construit la route. Si vous allez trop lentement, vous EXPLOSEZ! Et oui, c’est chaotique – surtout en écran partagé à quatre joueurs.

Can’t Quoi Maintenant?

Can’t Drive This est un jeu de course multi-joueur en coopération (c’est un fait). Conduisez votre camion monstre PENDANT que votre ami construit la route devant vous! Et n’allez pas trop lentement, OU VOUS EXPLOSEREZ! Comme dans ce film avec Sandra Bullock, dans lequel elle doit plus ou moins faire la même chose, mais avec un bus. Mais elle n’explose pas (Alerte spoiler). Oh, et Keanu Reeves est dans le film.

Le Bonheur du Multi-joueur en Co-Op

Jouez en co-op locale sur votre canapé en face à face, avec votre meilleur ennemi! Attrapez vos amis et vos manettes, et allez détruire ces amitiés! (Nous devrions probablement le faire, mais nous ne prenons pas la responsabilité de tout dommage causé à vos relations interpersonnelles).

Si vous n’avez pas d’amis dans le coin, jouez en solo, ou trouvez une personne sur Internet avec qui jouer! Vivez l’expérience et la joie de jouer à Can’t Drive This sans cet ami ennuyant et malodorant à côté de vous. Vous savez duquel on parle.

Personnalisation

Où est le plaisir dans le multi-joueur en ligne s’il n’y a pas de personnalisation, demandez-vous? Une question très intelligente, toi, bel humain! Can’t Drive This comporte un gazillion* de pièces déverrouillables et un éditeur de véhicules pour que vous puissiez montrer vos génialité à tout le monde! Mais comme nous le savons tous, un seul joueur peut conduire une voiture à la fois. L’autre joueur construit la route. C’est pourquoi nous avons également inclus un éditeur de route! Créez votre piste personnalisée et faites courir vos amis sur une route en briques jaunes plaquées or, si c’est votre truc!

Pako Caravan arrivera le 2 mars sur Nintendo Switch.

Construisez une caravane aussi longue que possible ! Terminez les missions en parcourant des niveaux colorés et amusants pleins de rebondissements. Pelouses à tondre, téléportations à essayer, sauts périlleux, OVNIS, expériences de laboratoire et bien d’autres découvertes vous attendent !

Jitsu Squad est annoncé sur Nintendo Switch.

Clannad Side Stories sortira le 20 mai sur Nintendo Switch au Japon.

Nippon Ichi annonce “The Wicked King and the Noble Hero”, le nouveau jeu de Sayaka Oda qui nous avait déjà proposé “The Liar Princess and the Blind Prince”. Le jeu qui sera cette fois un RPG qui sortira le 24 Juin au Japon sur PS4 et Switch.

Uncharted Waters IV with Power-Up Kit HD Version sortira le 20 mai sur Nintendo Switch (Japon)

World-Splitter sortira cette année sur Nintendo Switch.

Explosionade DX sortira le 18 mars sur Xbox One, PS4, PS5, et surtout Nintendo Switch.

Mighty Fight Federation sortira aujourd’hui sur Nintendo Switch pour $29.99

Narita Boy sortira le 30 mars.

Devenez symphonique dans Narita Boy ! Dans ce jeu d’action-aventure, incarnez un héros pixellisé légendaire devenu un simple écho dans le Digital Kingdom. Découvrez les mystères de la Techno-sword et affrontez les Stallions corrompus. À vous de sauver le monde !

Retour dans les années 80. The Creator, génie de son ère, a créé une console de jeu vidéo nommée Narita One dont le jeu phare s’intitule Narita Boy. Ce dernier est devenu un véritable succès ! Les cartouches s’arrachent dans le monde entier. En seulement quelques semaines, Narita Boy devient le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, reconnu pour son histoire aux accents fantastiques autour de la Techno-sword et son aventure plus immersive que jamais. Pendant ce temps, à l’intérieur-même du code, le Digital Kingdom reconnecte avec la réalité. Le terrible Him est revenu et a effacé la mémoire du Creator. Le programme de contrôle, Motherboard, a activé le protocole Narita Boy avec l’aide de ses agents. Les Stallions arrivent, et le Digital Kingdom a besoin d’un héros.

Devenez symphonique dans Narita Boy ! Dans ce jeu d’action-aventure, incarnez un héros pixellisé légendaire devenu un simple écho dans le Digital Kingdom. Découvrez les mystères de la Techno-sword et affrontez les Stallions corrompus. À vous de sauver le monde ! Un chef d’œuvre pixellisé – Heeere’s Narita! Découvrez l’exemple parfait d’un travail de perfectionniste. Émerveillez-vous devant des graphismes digne de l’ère rétro, qui prennent vie grâce à des animations crées à la main. Explorez les mystères du Digital Kingdom – Aventurez-vous dans toutes les directions pour découvrir les sombres secrets du code binaire corrompu dans cette histoire sans fin*. Maximisez la Trichroma – Armé de la seule arme capable de repousser la menace des Stallions, saisissez la Techno-sword et plongez-la dans les cœurs numériques de vos ennemis. Ne laissez pas l’empire contre-attaquer, et devenez un véritable blade runner. Une (longue) journée en enfer – Affrontez des ennemis venus tout droit de vos pires cauchemars ! Montrez à ces boss qui est le boss – Terrassez des hordes de boss aussi extrêmes qu’exaltants. Devenez un véritable terminatorde boss, en venant à bout du Deadly Crab, du DragonBot, du Black Rainbow et bien d’autres ! Des sons venus de l’ère rétro – Laissez la synthwave vous submerger lors de votre exploration du Digital Kingdom. Ces sons vous offriront sans aucun doute un agréable retour vers le futur!

Stitchy in Tooki Trouble annoncé sur Nintendo Switch.

Gnosia sortira le 4 mars sur Nintendo Switch pour 25€99.

Les Gnosia mentent. Se faisant passer pour des humains, ils tueront chaque personne qui croisera leur route… jusqu’à éradiquer l’humanité de l’univers. L’équipage d’un vaisseau à la dérive doit faire face à une menace mortelle et mystérieuse appelée « Gnosia » et, n’ayant aucun moyen de s’avoir qui parmi eux est réellement l’ennemi, doit recourir à un plan désespéré : les membres d’équipage les plus suspects seront placés un à un en sommeil artificiel dans l’espoir de neutraliser tous les Gnosia présents à bord. Cependant, il est presque impossible de savoir si la personne placée en sommeil était réellement un Gnosia, ou simplement un bouc-émissaire sacrifié par les Gnosia pour assurer leur propre survie. L’humanité pourra-t-elle émerger victorieuse… ou est-elle condamnée ?

Retrace: Memories of Death est disponible depuis hier sur Nintendo Switch pour 7€99.

Lors d’un “ghost tour” qui tourne au cauchemar, Freya et ses amis se retrouvent dans un monde alternatif aussi étrange qu’impitoyable, un monde qui souhaite leur mort. Vous incarnez Freya, qui cherche une issue et découvre qu’elle a la possibilité de remonter le temps pour tenter de survivre en faisant des choix différents. Explorez un monde mystérieux mêlant gameplay en pixel art et portraits de personnages peints à la main. Résolvez des énigmes basées sur la logique, survivez à des scènes d’action palpitantes, percez les secrets de cette effrayante dimension parallèle et sondez les relations que Freya entretient avec ses compagnons. Cette terrifiante expérience rapprochera-t-elle les survivants ou les séparera-t-elle pour toujours ?

Super Metboy sortira le 4 mars sur Nintendo Switch.

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure sortira sur Nintendo Switch le 17 mars sur la boutique en ligne de la console hybride.

Le T-RPG Gloria Union : Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition a été annoncé sur Switch à la fin de l’année 2020, et aujourd’hui des nouvelles sur la sortie japonaise du jeu sont arrivées. Le lancement de la version Switch est prévu pour le 18 mars 2021, et son prix sera de 2 200 yens.

Cette version du jeu ajoute le personnage jouable Yggdra et la carte “Crusade”, les modes “Easy” et “Night Mare”, des voix off supplémentaires, des films de présentation des personnages, l’affichage des objets prioritaires, la possibilité de retirer (et non pas seulement de remplacer) l’équipement, New Game+, des conseils pour l’acquisition d’objets, une fonction de rembobinage, une fonction de réglage de la vitesse de combat, une sauvegarde automatique, un journal des conversations et une progression automatique, des sauvegardes de nuages, une fonction d’effet de filtre de points, une fonction de changement de position de combat, une prise en charge des écrans larges, des tricheries, une prise en charge des contrôleurs de smartphones et une sauvegarde gratuite.

La Bloober Team a déjà sorti Observer sur Nintendo Switch, mais il semble qu’ils n’aient pas encore terminé le jeu. Il y a quelques mois, la société a sorti Observer : System Redux sur PS5 et Xbox Series X/S, qui comprenait de nouvelles animations, de nouveaux modèles et effets, etc.. Le comité de notation brésilien vient d’ajouter une nouvelle liste pour Observer : System Redux, et il est indiqué qu’il s’agit de la version Switch. Il reste à voir si cela signifie que la version existante sur Switch sera mise à jour ou si une version séparée sera disponible.

Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus. Vous êtes un outil d’oppression des corporations, craint et méprisé. Vous piratez les recoins les plus sombres de l’esprit de vos suspects. Vous vous insinuez dans leurs rêves et révélez leurs peurs pour en extraire tout ce qui est nécessaire à votre enquête. Vous êtes un Observer.

Vous incarnez Daniel Lazarski, un enquêteur d’élite du futur incarné par le regretté Rutger Hauer, icône cyberpunk. En tant qu’Observer, vous piratez l’esprit des suspects pour en extraire des indices et des preuves. Leurs sentiments, pensées et souvenirs seront utilisés pour résoudre l’affaire. Grâce à un appareil surnommé le Mange-rêve, vous piratez l’esprit des morts pour revivre leurs derniers instants et explorer leurs peurs et obsessions. Plongez dans ces neuro-labyrinthes tortueux et cherchez des indices qui vous aideront à trouver l’insaisissable tueur. Mais prenez garde : plus loin vous irez et plus vous risquerez de perdre la raison. Pénétrez dans un monde ravagé par la guerre et une épidémie numérique, où la vie n’a que peu de valeur et où l’espoir se fait rare. Où la plupart des gens feraient n’importe quoi pour échapper à leur triste existence. Des réalités virtuelles, des drogues psychotropes, des implants neuronaux… choisissez votre poison et oubliez tout. Mais n’oubliez pas que, où que vous soyez, vous ne pourrez échapper à un Observer.

Les Observers vétérans pourront plonger plus profondément dans cette réalité dystopique grâce à trois nouvelles affaires à résoudre. « Signal errant », « Son affreuse symétrie » et « C’est de famille » rendent l’histoire du jeu encore plus profonde tout en explorant des thèmes qui suscitent la réflexion à propos d’un futur bientôt proche. En plus de cela, System Redux propose un gameplay étendu avec de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux secrets à découvrir, une discrétion repensée, des neuro-interrogatoires supplémentaires et d’autres améliorations réalisées grâce à la communauté d’Observer.

