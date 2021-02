L’édition physique de « Kaze and the Wild Masks » est reportée au 25 mai

L’édition numérique sortira comme prévu le 26 mars

Rotterdam, Pays-Bas, 25 février 2021 – L’édition physique de Kaze and the Wild Masks sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Xbox One a été reportée au 25 mai 2021. La sortie en numérique du jeu de plateforme inspiré des classiques des années 90 reste prévue pour le 26 mars 2021 sur les plateformes mentionnées précédemment, plus Steam® et Stadia™. Le marché actuel a rencontré des défis en matière de production et de logistique qui ont incité SOEDESCO® à reporter l’édition physique à une date ultérieure. En lançant l’édition physique en mai, SOEDESCO s’assure que tous les joueurs dans le monde entier puissent obtenir leur exemplaire en même temps.